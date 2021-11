Trước khi gây chú ý với loạt phim điện ảnh đình đám, Gemma Chan từng từ bỏ ngành Luật để theo đuổi đam mê diễn xuất.

Gemma Chan chính là yếu tố châu Á thú vị trong siêu phẩm Eternals do đạo diễn giành giải Oscar - Chloe Zhao nhào nặn và sánh đôi cùng minh tinh Hollywood Angelina Jolie. Nhân vật của Gemma Chan không có quá nhiều đất diễn nhưng là nhân vật trung tâm kết nối các chuỗi sự kiện trong phim.

Gemma Chan trong vai tiến sĩ Minn-Erva.

Gemma Chan sinh năm 1982 tại Anh, có bố mẹ là người gốc Hoa. Cô vốn là sinh viên ngành Luật tại ĐH Oxford nhưng chuyển hướng sang điện ảnh, theo học kịch nghệ tại London để thỏa mãn đam mê diễn xuất. Là người gốc Á, Gemma Chan mất nhiều năm tìm kiếm cơ hội trong nghề diễn. Quyết định theo đuổi diễn xuất khiến Gemma bị bố mẹ phản đối vì họ cho rằng người châu Á không được xem trọng ở thị trường quốc tế. Nhưng nữ diễn viên đã chứng minh điều ngược lại.

Gemma Chan bắt đầu lấy được lòng tin với bố mẹ bằng vai diễn tạo bước đột phá đầu tiên trong phim Sherlock, trong đó tài tử Benedict Cumberbatch hóa thân thành Sherlock Holmes. Tiếp đó, trong tập phim The Blind Banker(2010), Gemma được giao vai Soo Lin Yao, một người nhập cư Trung Quốc tới London.

Sự nghiệp của Gemma bắt đầu thay đổi 3 năm sau đó khi cô nhận được vai diễn trong Shetland. Gemma từng rất ngạc nhiên khi biết rằng trong kịch bản, vai diễn của cô không dành cho một diễn viên châu Á. Tiếp đó, series Humans (2015) đánh dấu lần đầu Gemma có vai quan trọng. Nhân vật của cô là Anita - một robot giúp việc nhưng có tâm trí, về sau phát triển tình yêu nam nữ. Loạt phim được đánh giá cao với 4 đề cử BAFTA. Năm 2016, cô đóng vai phụ trong bom tấn Fantastic Beastsand Where to Find Them.

Trước khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel, người đẹp từng góp mặt trong bộ phim cũng rất nổi tiếng Crazy Rich Asians (Siêu giàu châu Á) với vai diễn Astrid Leong - nữ đại gia Singapore, trải qua nhiều biến động khi chồng phản bội. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên từ một hãng phim lớn với dàn diễn viên toàn người châu Á trong vòng 25 năm qua. Và như thế, Gemma thấy mình đang được tham gia vào một sự thay đổi lớn ở Hollywood: đa dạng hóa các vai diễn trên màn bạc chứ không còn quá chú trọng tới diễn viên da trắng. Cô cũng tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng Raya and the Last Dragon (2021). Theo People, Gemma Chan là ngôi sao gốc Á đang có tiềm năng bứt phá khi liên tục góp mặt trong dự án kinh phí lớn ở Hollywood.

Gemma Chan trong 'Crazy Rich Asian'.

Theo Vogue, Gemma Chan từng hoạt động với tư cách là người mẫu để có tiền theo học kịch nghệ. Tuy xuất thân là một người mẫu và cũng không ít kinh nghiệm đóng phim, Gemma lại thú nhận bản thân là một người rất hay ngượng. Nữ diễn viên gốc Hoa lớn lên tại Anh cũng cho biết, thần tượng của cô chính là ngôi sao Dương Tử Quỳnh. Gemma Chan nói rằng nếu có thể, cô khát khao một ngày nào đó có cơ hội diễn chung với Dương Tử Quỳnh trên màn ảnh.

Năm 2019, Gemma Chan được tạp chí Vogue của Anh chọn là một trong 15 người phụ nữ ấn tượng nhất trong năm được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí này. Năm 2020, cô vinh dự trở thành một trong số những người phụ nữ được tôn vinh trong lĩnh vực điện ảnh của giải thưởng Max Mara Face of the Future nhờ những cố gắng và tiến bộ không ngừng trong diễn xuất.

Bên cạnh công việc của một diễn viên, Gemma Chan còn rất năng nổ tham gia các hoạt động xã hội. Cô là thành viên tích cực của tổ chức UNICEF Anh quốc từ năm 2015 và ủng hộ ngăn chặn bạo lực gia đình đồng thời bảo vệ trẻ em. Năm 2021, cô được chọn là đại sứ của tổ chức UNICEF Anh quốc.

Về đời tư, Gemma Chan chưa lập gia đình hay kết hôn. Trong quá khứ, nữ diễn viên từng hẹn hò với nam diễn viên Jack Whitehall từ 2011 tới 2017. Sau khi chia tay, cô bắt đầu tìm hiểu nam diễn viên Dominic Cooper được gần 3 năm nay.

Gemma Chan trong 'Eternals'

Đỗ Quyên