Gout thời trang của Hoa hậu Đền Hùng luôn được đổi mới, các trang phục luôn hướng tới vẻ thời thượng mà quý phái, mang phong thái của một nữ doanh nhân thành đạt.

Giáng My rất thích màu đỏ ấn vì thế với chiếc váy liền phối cùng giày cao gót màu đỏ bóng và túi xách da hàng hiệu hoa hậu trở nên ấn tượng và nổi bật.

Chiếc váy không chỉ giúp Giáng My khoe khéo bờ vai mà còn giúp đôi chân người đẹp thêm thon dài nhờ chi tiết xẻ tà cao. Việc chọn giày và túi xách cùng tone màu nhưng khác chất liệu đã giúp tổng thể trang phục có được sự hài hòa, nhất quán.

Gấm, lụa, len sợi,… đều là những chất liệu cao cấp được Hoa hậu Đền Hùng chọn lựa. Chiếc váy dài tay dáng suông được nàng hậu đăng quang năm 1992 mix cùng áo choàng cài hoa kín đáo mà đài các. Giáng My chọn phụ kiện màu ngọc bích đỏ tạo cho vẻ ngoài thêm quý phái.

Giáng My đẹp thanh lịch khi kết hợp váy lụa dáng cape với clutch đính đá đồng màu, điểm nhấn là tà áo dài bay bổng. Người đẹp càng nổi bật hơn khi chọn kiểu tóc buộc cao, mái phồng đậm chất retro và layout nhấn vào son môi đỏ và đôi mắt sâu.

Người đẹp mix&match áo khoác dạ đính nơ và váy len cao cổ, lan tỏa vẻ đẹp rực rỡ, ấm áp trong những ngày mùa đông cuối năm. Cô tạo dáng e lệ, chọn cầm chiếc túi da ô trám cho set đồ của mình thêm ấn tượng.

Giáng My dự sự kiện với trang phục white-on-white vừa thanh lịch vừa không kém phần táo bạo. Chiếc áo organza diện cùng vest độn vai “nửa kín nửa hở” và quần âu dáng rộng, phối cùng dây chuyền ngọc trai dáng dài giúp set đồ thêm thời thượng.

Là một nghệ sĩ chăm chỉ đổi mới hình ảnh, thời trang dự sự kiện của Giáng My khá cầu kỳ. Cô diện một thiết kế độc đáo mang 2 màu trắng – đen tương phản, thân trên đính hoa to bản, thân dưới xếp lớp nhiều tầng và xẻ cao kết hợp cùng clutch tone-sur-tone, phụ kiện ngọc trai và chiếc mũ độc đáo làm điểm nhấn.

Khi không dự sự kiện, Giáng My cũng có thói quen dùng mũ làm phụ kiện. Với set đồ trắng gồm quần shorts và áo voan dáng rộng, người đẹp sinh năm 1971 đội chiếc mũ trắng kết hợp cùng bông tai ngọc trai tạo nên vẻ đẹp tinh khôi vượt xa tuổi thật.

Yêu thích những chiếc băng đô màu sắc, nữ diễn viên “Người đẹp đêm trăng” sở hữu BST băng đô phù hợp với mọi trang phục. Với chiếc váy xanh dài tay dáng xòe, Giáng My mix cùng băng đô, kính mắt và đôi slippers màu hồng tone-sur-tone.

Trong set đồ màu hồng đậm gồm áo tay bồng trễ vai và quần ống rộng, người đẹp 7X tạo dáng quyền lực đúng khí chất của một doanh nhân với phụ kiện mắt kính và băng đô. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh, Giáng My sở hữu khối tài sản giá trị và ngày càng khẳng định tài năng của mình.

Sau gần 30 năm đăng quang, Giáng My ngày càng tươi trẻ, vóc dáng thon gọn và làn da trắng không tì vết. Điều này giúp người đẹp tự tin tạo dáng với bikini màu sắc và áo choàng thướt tha.

Trang phục thường ngày của “Mỹ nhân không tuổi” cũng thường có những set đồ trẻ trung, năng động với màu sắc tươi sáng và dễ kết hợp như áo phông và quần shorts trắng, kết hợp cùng áo khoác mỏng và giày sneakers xu hướng sporty chic.

Giáng My dịu dàng với sắc xanh khi kết hợp áo cổ rộng dáng xòe với khăn đội đầu họa tiết. Mốt giấu quần quen thuộc không chỉ giúp nữ diễn viên, ca sĩ đẹp “hack tuổi” mà còn giúp cô khoe khéo đôi chân thon.

Người đẹp ảnh lịch diện chiếc váy vàng cánh tiên, duyên dáng trong không gian tổ ấm của mình. Cô chọn kiểu tóc kẹp gọn, trang điểm nhẹ nhàng và phụ kiện to bản để kết hợp cùng kiểu váy dáng dài.

Giáng My sang trọng trong thiết kế lụa kèm áo choàng nhẹ tone trắng – hồng – đỏ như mang theo cả vườn hồng vào căn phòng. Cô chọn phụ kiện toàn màu trắng gồm bông tai, giày và túi xách hàng hiệu không dưới 500 triệu đồng.

Đẳng cấp, quý phái là những tính từ quen thuộc mô tả trang phục của bà mẹ đơn thân nổi tiếng showbiz. Bên chiếc túi Birkin hơn 300 triệu đồng màu xanh, người đẹp diện chiếc váy dáng trench coat thêu nổi sườn váy và đính đá tinh xảo tại cổ tay, cùng bộ nhẫn + dây chuyền đá ngọc lam cỡ lớn. Giáng My trang điểm nhẹ nhàng, chọn giày cao gót da lộn đồng màu để tổng thể trở nên hài hòa, thanh thoát.

Giáng My sinh năm 1971, có bố là đạo diễn và mẹ là giảng viên âm nhạc, đăng quang Hoa hậu Đền Hùng 1992. Giáng My sở hữu nhan sắc đậm chất Á Đông và được biết đến là mỹ nhân đa tài ở showbiz,... Cô từng tham gia phim Người đẹp đêm trăng, Yêu nàng hoa hậu, Sài Gòn trong tim em và gần 40 vai diễn lớn nhỏ khác đóng cặp cùng Lý Hùng, Huỳnh Anh Tuấn,... Hiện tại, Giáng My là nữ doanh nhân thành đạt và thường góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí đình đám.

Linh Chi