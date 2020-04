Thời gian cách ly xã hội, gia đình Hà Anh đến một villa ở Vũng Tàu tránh dịch 1 tuần.

Khi TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội từ 15/4 - 22/4, gia đình Hà Anh gây chú ý khi chọn cách ly tại một villa ở Vũng Tàu trong đúng 1 tuần này.

Hà Anh chọn đến Vũng Tàu để thư giãn với biển sau 3 tuần quanh quẩn trong nhà.

Hà Anh bên con gái Myla.

Tuy mang tiếng là nghỉ dưỡng tránh dịch, gia đình siêu mẫu vẫn đảm bảo tuân thủ nguyên tắc phòng dịch là không tụ tập đông người, chỉ vài thành viên tham gia chuyến đi. Cô hài lòng với phương án cách ly này vì vừa thay đổi cảnh quan để sinh hoạt vừa bớt nhàm chán..

Trên trang cá nhân, Hà Anh đăng loạt ảnh nghỉ dưỡng. Cô và các thành viên trong gia đình thích thú khi được nấu ăn, đi dạo, tắm biển và tận hưởng cuộc sống.

Trong đó, ảnh Hà Anh đọ áo tắm với em gái bên biển cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Mỗi sáng, Hà Anh rủ Hà My ra bể bơi phơi nắng, ăn điểm tâm.

Hà My (sinh năm 1989) trong bộ áo tắm màu nude khoe trọn dáng cong vút, làn da rám nắng, gợi cảm không kém chị gái siêu mẫu. Khán giả cũng tấm tắc khen thần thái, tạo dáng của hai chị em rất thời trang, chuyên nghiệp.

Hà My là em gái nổi tiếng của siêu mẫu Hà Anh. 16 tuổi, cô được chị đưa sang Anh du học. Tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh và Quản lý London, Hà My làm việc ở bản xứ một thời gian trước khi về TP.HCM phát triển sự nghiệp kinh doanh cá nhân. Tuy không tham gia showbiz nhưng sắc vóc và chuyện tình cảm của Hà My cũng rất được khán giả lưu tâm.

Hà Anh bán nude táo bạo.

Tại Vũng Tàu, Hà Anh và gia đình cũng tranh thủ tổ chức sinh nhật cho Hà My vào ngày 17/4.

Cẩm Lan