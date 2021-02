Trong bộ ảnh mới, hoa hậu Phan Ngọc Hân hoá công chúa dịu dàng tiết lộ kế hoạch đón Tết của bản thân sau một năm kinh tế buồn.

Cứ mỗi năm Tết đến, Phan Ngọc Hân lại chụp một bộ ảnh lưu giữ thanh xuân. Người đẹp chọn cho mình những bộ cánh nền nã, mong manh trong một không gian ngập sắc hoa. Mỹ nhân miền Tây khoe dáng gợi cảm đánh dấu một năm thanh xuân nhiều biến cố. Sau những sóng gió, Phan Ngọc Hân cho biết mình trưởng thành hơn, biết sống tiết kiệm hơn để ấp ủ những dự định mới mẻ.

Người đẹp không giấu nổi nỗi lo sợ khi thường xuyên bị giục lấy chồng cũng như làm ba mẹ sốt ruột. Phan Ngọc Hân cho biết cô chậm mà chắc, chọn đúng người chứ không vội vàng trước áp lực của mọi người xung quanh mà chọn sai.

Năm 2020, Phan Ngọc Hân rẽ hướng kinh doanh và tạm gác lại các show thời trang do bị chuẩn đoán lệch sương cột sống nhẹ. Mặc dù nhận được khá nhiều lời mời thế nhưng người đẹp chỉ tham dự các sự kiện thảm đỏ lớn và ít phải đứng nhiều giờ bằng giày cao gót.

Rẽ hướng kinh doanh spa nhưng không may mắn lại trúng đợt dịch covid-19, Phan Ngọc Hân phải đóng cửa sau nhiều tháng gồng gánh, người đẹp tiết lộ cô lỗ tiền tỷ sau thương vụ kinh doanh riêng. Điều này khiến cô buồn bã, stress mấy tháng liền. Cũng hiểu được tâm lý chung của những người kinh doanh trong năm đại dịch 2020, Phan Ngọc Hân cho biết cô sẽ ấp ủ dự định kinh doanh trong lĩnh vực mới và sẽ cẩn trọng hơn để không bị thua lỗ.

Người đẹp cho biết ngày 25 âm lịch cô sẽ về quê để ăn Tết cùng ba mẹ. Phan Ngọc Hân luôn trân trọng không khí đầm ấm bên gia đình nên về sớm để sắm Tết cho ba mẹ. Ngày 26 cô sẽ đi chợ mua mai, mua bánh kẹo, thực phẩm và những món thiết yếu để trang trí nhà cửa. Cô luôn lạc quan động viên ba mẹ để gia đình không lo lắng khi đọc được thông tin tiêu cực trong công việc của cô.

Phan Ngọc Hân luôn muốn tất cả mọi người hãy cố gắng giữ những nét văn hoá truyền thống của Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền mặc dù nó đang phôi pha khi con người đủ đầy và năng động. Người đẹp vẫn giữ phong tục làm bánh tét, nhận lì xì từ ba mẹ và lì xì các cháu nhỏ.

Người đẹp vẫn giữ phong tục đi chùa đầu năm để cầu sức khỏe, bình an cho ba mẹ. Trước khi về quê ăn Tết, Phan Ngọc Hân cùng bạn bè trao quà cho những mảnh đời bất hạnh. Cô luôn biết san sẻ trong cuộc sống để mang hạnh phúc đến cho mọi người. Người đẹp chúc tất cả mọi người năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn.

Ngọc Thanh

Ảnh: Mon Tran