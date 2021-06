Hoa hậu chuyển giới Myanmar 2020 May Thitsar Maung vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Thông tin trên gây xôn xao trên mạng xã hội.

Ngày 7/6, nhiều diễn đàn nhan sắc đồng loạt đưa tin Hoa hậu chuyển giới Myanmar 2020 - May Thitsar Maung qua đời do tai nạn giao thông. Không ít khán giả đau xót và tiếc thương cho cô gái trẻ mới 22 tuổi để lại lời chia sẻ dưới các thông tin cô qua đời, những khán giả nghi ngờ thậm chí vào tận trang trang cá nhân của người đẹp để tìm hiểu thực hư.

Hoa hậu chuyển giới Myanmar May Thitsar Maung.

Trang Sunday Journal của Myanmar với 1,7 triệu người theo dõi viết May Thitsar Maung là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, và tiếc thương May Thitsar Maung không may qua đời vì tai nạn mới xảy ra vào đêm 7/6. Thông tin chi tiết về vụ tai nạn chưa được công bố.

Bùi Đình Hoài Sa và Hoa hậu chuyển giới Myanmar tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020.

May Thitsar Maung là thí sinh Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020. Người đẹp lọt top 13 phần thi tài năng nhưng không lọt vào top 15 chung cuộc.

