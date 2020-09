Hoa hậu nhí thanh lịch Bella Vũ thực hiện bộ ảnh "Nàng trăng" kỷ niệm nhân dịp Tết Trung thu sắp đến

Bella Vũ sinh năm 2008. Cô bé được biết đến từ khi đoạt giải thưởng Công chúa Tài năng tại cuộc thi Prince and Princess International 2018 tổ chức tại Thái Lan. Năm 2019, Bella Vũ thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí thế giới (Little Miss Universe) tại Georgia và giành giải Hoa hậu nhí thanh lịch.

Đam mê nghệ thuật từ bé, Bella Vũ được học đàn piano và phát hành một số MV ca nhạc. Bé từng đoạt huy chương bạc piano tại Liên hoan âm nhạc châu Á Singapore 2015 và đã trải qua những khóa học piano tại Hungary.

Nhân dịp Tết Trung Thu, Bella Vũ thực hiện bộ ảnh "Nàng trăng". Cô bé diện 2 bộ trang phục được NTK Nguyễn Minh Tuấn thiết kế riêng nhằm hóa thân thành nàng công chúa trong cổ tích. Thiết kế đầu tiên với tông màu trắng được xử lý bằng kỹ thuật tạo khối 3D như những áng mây nhẹ nhàng tôn vẻ trong trẻo, hồn nhiên của Bella Vũ.

Thiết kế thứ 2 là sự kết hợp giữa chiếc áo tứ thân cách điệu kết hợp cùng họa tiết phượng hoàng và hoa sen. Với phông nền gam màu nóng cùng biểu tượng trăng tròn trong đêm Trung Thu, Bella Vũ hóa "nàng thơ" với dáng vẻ yêu kiều thực hiện bài múa. Thông qua bộ ảnh, hoa hậu nhí muốn gửi đến mọi người thông điệp: “Trăng đẹp nhất khi tròn và sáng, người đẹp nhất khi biết hoàn thiện bản thân và tỏa sáng”.

Mang trong mình 2 dòng máu Singapore và Việt Nam, Bella Vũ luôn trân trọng nền văn hóa của cả 2 quốc gia. Cô bé hào hứng khi được cùng gia đình sum họp vào dịp lễ Tết năm nay tại quê nhà Việt Nam. Nhân dịp này, Bella Vũ cùng bố mẹ sẽ đi thăm họ hàng, đi du lịch để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Dù đam mê nghệ thuật, Bella Vũ vẫn luôn đầu tư cho việc học của mình. Cô bé hy vọng lớn lên sẽ trở thành nghệ sĩ đa năng, hiểu biết về nhiều lĩnh vực. Trước đó, Bella từng cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc như: You raise me up, Anh nhà ở đâu thế, Con gái...

Thúy Ngọc