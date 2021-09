Bước ra từ top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020, gần như mọi hoạt động về giải trí đều vắng bóng hình Trâm và những người yêu mến cô đều tò mò rằng 'Hoàng Bảo Trâm đang làm gì?'.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoàng Bảo Trâm đã thể hiện khả năng ngoại ngữ thông qua bài thuyết trình về tinh thần Việt Nam bằng tiếng Anh.

Trái ngược với hình ảnh chỉn chu trên các mặt báo, Hoàng Bảo Trâm trong cuộc phỏng vấn này là một cô gái 9X đơn giản và mộc mạc. Áo phông trắng, tóc búi cao gọn gàng, Trâm khiến tôi ngạc nhiên khi nói rằng đã gần 2 tháng nay, bạn chỉ ngủ tầm 4-5 tiếng một ngày, bởi Trâm vẫn rất hoạt bát và tỏa ra nhiều năng lượng.

Trên Facebook của Hoàng Bảo Trâm đã lâu không chia sẻ gì về cuộc sống cá nhân. Thay vào đó, chỉ có thể tìm thấy một vài bài đăng thưa thớt về các hoạt động vì cộng đồng mà người đẹp tham gia. Không ăn diện, không quảng cáo, nếu không có dấu tích xanh bên cạnh, có lẽ tôi đã tự hỏi đây liệu đây có đúng là Facebook của Trâm hay không.

Support Saigon: Ngay đầu mùa giãn cách của TP. HCM, Bảo Trâm đã tham gia tổ chức và làm MC dẫn chương trình #SupportSaigon giúp gây quỹ cho chuỗi Siêu thị Mini 0đ.

Thế nhưng cuộc sống của Bảo Trâm bận rộn hơn nhiều so với những gì cô thể hiện trên mạng xã hội. Một ngày làm việc của Trâm thường bắt đầu từ sáng sớm tinh mơ và kết thúc vào nửa đêm. Bên cạnh công việc chính ở Đại học Fulbright, Trâm hiện đang là điều phối viên của From Saigon To Saigon (FSTS) - một dự án thiện nguyện mục đích hỗ trợ lương thực, thuốc men cơ bản cho bà con xóm trọ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 ở Sài Gòn.

Networking cùng Shark Linh: Bảo Trâm tại một sự kiện networking về phát triển sự nghiệp với Shark Thái Văn Linh. Kín tiếng nhưng cô gái 22 tuổi vẫn luôn năng nổ tham dự các diễn đàn trẻ.

So với lịch trình bận rộn khi còn là thí sinh Hoa Hậu Việt Nam, sự bận rộn của Trâm bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như trước đây 20 tiếng mỗi ngày, Trâm luôn phải giữ hình ảnh trau chuốt trước ống kính máy quay kể cả khi tham gia Hành trình Nhân ái, thì bây giờ mọi hoạt động của cô hoàn toàn ở phía sau hậu trường, không còn cần đến son phấn.

Cô gái 22 tuổi hiện tại đang phụ trách quản lý những dự án nhỏ hàng ngày mà nhóm FSTS thực hiện, tiếp nhận và điều phối những khoản ủng hộ của các nhà hảo tâm từ khắp nơi gửi về và đảm bảo những phần quà được gửi tới tận tay bà con đầy đủ và kịp thời. Trong 2 tháng qua, nhóm bạn đã huy động và trao tặng hơn 7.000 phần quà gồm lương thực, thuốc men cơ bản tới hơn 500 xóm trọ lớn nhỏ khắp các quận huyện của TP.HCM, với tổng số quỹ lên đến gần 3,5 tỷ đồng.

Ông bà có câu ''Đi một ngày đàng học một sàng khôn''. Nếu như trước đây Bảo Trâm chỉ nghĩ đơn giản mình có lòng thì ắt mọi người sẽ hiểu. Nhưng, chẳng phải cách cho còn quý hơn cái cho hay sao? Sau những chuyến đi, Bảo Trâm hiểu được rằng mọi thứ phải bắt nguồn từ chính trái tim mình và bởi vậy cô cùng các cộng sự không ngừng cố gắng mỗi ngày.

"Thực ra ban đầu FSTS cũng chỉ là một dự án từ thiện mà mình từng gửi ủng hộ trong mùa dịch, những tưởng chỉ một lần lướt qua rồi thôi. Tuy nhiên sau khi theo dõi những hình ảnh cứu trợ lương thực cho bà con và xóm trọ không ngừng nghỉ của nhóm, cũng như nhận thấy những ảnh hưởng kinh tế của đại dịch lên những người lao động nghèo lần này này là quá lớn, tôi không đành đứng nhìn nữa mà quyết định tham gia tình nguyện cùng nhóm".

Mặc dù không sinh ra ở Sài Gòn nhưng Trâm đã dành phần lớn cuộc sống ở nơi này: “Gia đình chuyển vào Sài Gòn từ hồi tôi còn học tiểu học. Những năm tháng qua tôi được Sài Gòn đùm bọc và yêu thương, vì vậy những ngày khó khăn này muốn góp chút sức lực nhỏ bé này để cùng chung tay giúp thành phố sớm khỏe lại".

Bảo Trâm luôn nở nụ cười tươi mỗi khi chia sẻ về những mẩu chuyện dễ thương trên hành trình sát cánh cùng nhóm từ thiện nhỏ. "Công việc của chúng tôi tuy không lương bổng, lặng lẽ nhưng lại vô cùng áp lực vì lượng tin nhắn yêu cầu hỗ trợ ngày càng tăng cao và mọi thông tin cần phải được minh bạch, rõ ràng trên truyền thông.

Từ khi làm việc với nhóm, tôi mới biết Sài Gòn rộng đến đâu, có những con hẻm sâu đến cỡ nào, và dù những xóm trọ nghèo có nằm ở cuối những con hẻm chật hẹp và xa xôi thì chúng tôi vẫn cố gắng trao trọn tình cảm và những phần quà hỗ trợ bà con kịp thời".

Cô bạn tác nghiệp tại Đại học Fulbright Việt Nam, phỏng vấn nghệ sĩ Thanh Bùi tại một hội thảo giáo dục đầu năm nay.

Như hàng nghìn bạn trẻ khác đang góp sức từng ngày từng giờ trong những nỗ lực chống dịch của Sài Gòn, Bảo Trâm cũng mong muốn thành phố sớm khỏe lại. Người đẹp tâm sự: "Với tôi, điều quan trọng nhất khi làm từ thiện đó là tấm lòng chân thành. Bởi có được đó chúng tôi mới có thể vượt qua khó khăn, tự động viên bản thân phải nỗ lực mỗi ngày để những tình cảm chân thành được gửi tới bà con thật trọn vẹn. Cuộc sống luôn có “Trao đi - Nhận lại” nhưng “tình người” là thứ chúng tôi cảm nhận được nhiều nhất giai đoạn này. Tôi cũng có thêm nhiều bài học cho mình qua công việc thiện nguyện và hiểu rằng đó quả là một sự đầu tư quý giá.

Kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, đã có người nói với tôi rằng họ rất tiếc vì tôi không sở hữu danh hiệu cao quý nhưng tôi luôn tâm niệm rằng hành trình tìm kiếm danh hiệu của mỗi cô gái không chỉ gói gọn trong một cuộc thi. Họ có thể tìm thấy mình, thấy con người mình được thăng hoa cùng với những cảm xúc hạnh phúc khi được chia sẻ và đón nhận tình cảm của người khác dành cho trong cuộc sống đời thường. Tôi luôn tin vào sức trẻ, tri thức, nhân cách cũng như tinh thần lao động mà tôi đang có''.

Dù Trâm không giành giải ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng cô đã trở thành hoa hậu của bà con xóm trọ nói chung và của nhóm FSTS nói riêng.

Gần một năm kể từ lần đầu tiên Bảo Trâm xuất hiện trước công chúng, cô đã có những ngã rẽ khác với số đông những người bạn đồng môn của mình. Kết quả của những lựa chọn khác biệt đó khó có thể được đánh giá ngay nhưng sự trưởng thành của Bảo Trâm khiến những người theo dõi cô tin chắc rằng cô gái bản lĩnh này sẽ tiếp tục thực hiện được những hoạt động ý nghĩa và luôn để lại dấu ấn với vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái.

Màn thuyết trình của Hoàng Bảo Trâm tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020:

Anh Phương