Hữu Anh và Thanh Nhi là hai thí sinh chiến thắng chung cuộc, trở thành Mister & Miss Vietnam Fitness Model 2021. Kim Phụng xuất sắc trở thành Á quân cuộc thi.

Đêm chung kết khép lại cuộc thi Vietnam Fitness Model 2021 chủ đề Những chiến binh săn mây diễn ra tại Long An. Hội đồng Ban giám khảo đêm chung kết gồm: ông Huỳnh Ngọc Minh - Phó Chủ tịch liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam; ca sĩ Nguyên Vũ; đạo diễn Tạ Nguyên Phúc; Hoa hậu đại dương Đặng Thu Thảo; NTK Tuyết Lê và Nam vương Cao Xuân Tài.

Hữu Anh và Thanh Nhi - Mister & Miss Vietnam Fitness Model 2021.

Mở màn đêm thi, ca sĩ Xuân Nghi khuấy động không khí khán phòng với bài Make some noise cùng sự hỗ trợ của dàn thí sinh. Sau đó, Top 30 thi phần đầu tiên là biểu diễn hình thể với trang phục bơi. Họ thể hiện trọn vẹn khối cơ, đường cong được tập luyện cẩn thận của mình suốt thời gian giãn cách xã hội.

Phó BGK - ca sĩ Nguyên Vũ nói: “Chúng tôi rất xúc động khi thấy các bạn từ khắp mọi miền đất nước tề tựu về đây sau thời gian hết sức khó khăn vì dịch bệnh. Có lẽ năm nay, các bạn đã tập luyện ở nhà rất nhiều nên có những bạn thân hình rất sắc nét, có bạn chưa sắc nét lắm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các bạn đem theo năng lượng tốt đến đây".

Phần thi catwalk, các thí sinh diện trang phục dạ hội của NTK Nam Phong và Tuyết Lê. Nền nhạc là phần trình diễn Dance sôi động của ca sĩ Đức Hiếu giúp họ sải bước tự tin hơn.

Đêm chung kết Vietnam Fitness Model 2021 ví như dạ tiệc của hình thể đẹp.

Sau khi chọn ra Top 5 nam và Top 5 nữ, các thí sinh thi ứng xử. BGK đã đặt ra những câu hỏi xoay quanh chủ đề nóng của xã hội như bảo vệ trẻ em, vẻ đẹp phụ nữ, phòng tránh Covid-19,...

Vượt qua hàng trăm người trẻ đam mê thể hình khác, thí sinh Nguyễn Hữu Anh (sinh năm 2000, Quảng Ngãi) đăng quang Mister Vietnam Fitness Model 2021 và Đỗ Phan Thanh Nhi (sinh năm 1998, TP.HCM) đăng quang Miss Vietnam Fitness Model 2021.

Danh hiệu 1st Runner Up thuộc về Trần Văn Tư và Cao Thị Cẩm Tú ; 2nd Runner Up thuộc về Ngô Hoàng Phi Việt và Nguyễn Kim Phụng; 3rd Runner Up thuộc về Hoàng Kiều Lâm và Võ Thị Trâm Anh; còn 4th Runner Up thuộc về Lương Minh Phát và Nguyễn Thị Mỹ Hương.

Ngoài ra, BGK cũng trao các giải phụ như Mr & Miss Body; Mr & Miss People’s Choice; Mr & Miss Catwalk; Mr & Miss Talent; Mr & Miss Fashion;... cho Top 30.

Được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng ngay từ những vòng thi đầu tiên, “chân dài” Nguyễn Kim Phụng (sinh năm 1993, đến từ Đồng Nai) đã nhận được nhiều sự chú ý, ủng hộ từ ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi cuộc thi. Qua các vòng thi, Kim Phụng hoàn thiện bản thân một cách từ từ. So với nhiều thí sinh khác, cô có phong độ ổn định và ngày càng tiến bộ.

Với lợi thế về chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng chuẩn (86-61-90), người đẹp Đồng Nai đã tự tin khoe trọn nét đẹp hình thể để tỏa sáng trong đêm chung kết. Chung cuộc, Kim Phụng xuất sắc giành ngôi vị Á quân 2 tại cuộc thi. Không những vậy, cô còn giành được các giải thưởng phụ gồm người đẹp truyền thông, top 3 thể hình đẹp nhất.

Nguyễn Kim Phụng sinh năm 1993, quê gốc tại Đồng Nai, hiện cô đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Người đẹp từng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh quốc tế tại trường Đại học công nghiệp TP.HCM.

Trước khi ghi danh tại cuộc thi Vietnam Fitness Model 2021, Kim Phụng từng góp mặt tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2018 và là một trong những nhân tố cực tiềm năng của mùa giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hương Giang, người đẹp Đồng Nai đã xuất sắc đặt chân vào chung kết (top 30 chung cuộc).

Bước ra từ cuộc thi, Kim Phụng được công chúng biết đến nhiều hơn và tiếp tục tham gia mạnh mẽ trong lĩnh vực người mẫu, mẫu ảnh tại Sài Gòn.

Chia sẻ về khó khăn khi tham gia cuộc thi, tân Á quân 2 cho biết: “Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, chế độ ăn uống không được như mong muốn và phòng tập gym cũng đóng cửa nên tôi phải tập luyện tại nhà nên cực hơn rất nhiều''.

Bật mí thêm về bí quyết giữ gìn dáng đẹp, eo thon, cơ thể khỏe khoắn trong mùa dịch, Kim Phụng cho biết: “Tôi thực hiện chế độ ăn cắt giảm tinh bột, tăng cường rau xanh và trái cây hằng ngày. Bên cạnh đó, tôi tập được thói quen uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất, từ đó tăng lượng calo đốt cháy mỗi ngày và giúp cho da được khỏe đẹp.

Ngoài ra, mùa dịch không thể tới phòng tập hay ra ngoài tập luyện thể dục, thể hình nên mình tập cardio tại nhà 20 phút mỗi ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái”.

Xuất sắc giành nhiều danh hiệu cao quý tại Người mẫu Thể hình Việt Nam 2021, Kim Phụng khẳng định, đây chắc chắn là bước đệm để người đẹp phát triển bản thân và mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai.

Thu Hà - Mỹ Loan