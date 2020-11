Một đôi giày John Lobb hoàn thiện phải trải qua 190 bước và tối thiểu 50 giờ làm thủ công bởi những người thợ lành nghề.

Mối duyên giữa hai thương hiệu xa xỉ

Năm nay, John Lobb kỷ niệm mối duyên 44 năm từ khi về cùng một nhà với Hermes. John Lobb ra đời từ câu chuyện người nông dân tàn tật xứ Cornwall đi bộ lên London làm thợ đóng giày năm 1951. Sau khi nghe giới thạo tin rỉ tai nhau Australia sản sinh ra những đôi giày cực tốt, Lobb quyết chí tìm đến xứ sở chuột túi học kinh nghiệm. Mười năm sau, trở về London, Lobb tạo ra những tuyệt phẩm giày, được săn đón và trở thành người đóng giày cho hoàng gia Anh.

Năm 1866, John Lobb mở tiệm giày đầu tiên tọa lạc tại số 9 đường St James. Bốn năm sau, thương hiệu mở cửa hiệu trên phố Faubourg-St-Honoré, Paris, kế bên cửa hiệu Hermès. Đây là hai địa chỉ nằm lòng của giới quý tộc Pháp, khi họ tìm đến Hermès để đặt yên ngựa và gõ cửa John Lobb để đặt giày.

Bức ảnh chụp nhiếp ảnh gia huyền thoại người Mỹ - Richard Avedon đang mua một đôi giày John Lobb kế bên cửa hiệu Hermès năm 1973 trở thành cột mốc đánh dấu mối duyên giữa hai cái tên hàng đầu của ngành xa xỉ. Ba năm sau, Hermès thương thuyết thành công với gia đình John Lobb. Ngoài cửa hiệu tại London thuộc sở hữu riêng của gia đình Lobb, thương hiệu John Lobb toàn cầu trở thành thành viên của đại gia đình Hermès.

Công thức đặc biệt đằng sau những “đôi giày quý tộc”

Đến nay, cùng lịch sử hơn 150 năm với hàng nghìn “tuyệt tác” thủ công tỉ mỉ, tinh xảo, John Lobb luôn đứng trong danh sách những thương hiệu giày lâu đời, chất lượng, đắt giá trên thế giới.

Nếu John Lobb London chỉ đóng giày thửa riêng (bespoke) với kiểu dáng truyền thống đậm chất Anh, John Lobb Paris phục vụ cả bespoke, giày đóng sẵn (Ready-to-Wear) và đặt giày theo yêu cầu (By Request) với kiểu dáng táo bạo hơn, đại chúng hơn đặc sệt kiểu Pháp. Tuy nhiên, mỗi ngày, thương hiệu này chỉ sản xuất 100 giày đóng sẵn để đảm bảo chất lượng thành phẩm.

Tuyển chọn da là công đoạn quan trọng của John Lobb. John Lobb Paris tập trung thuê những thợ thủ công giỏi nhất trên thế giới và sử dụng những miếng da số 1. Thế mạnh của họ cũng như Hermes là có kho dự trữ các loại da hảo hạng. Hàng năm, Hermes đi lùng mua các mẻ da tốt nhất để làm túi xách, thậm chí mua luôn các xưởng thuộc da chất lượng cao. Mẻ da đầu tiên John Lobb luôn được chọn trước, rồi mới đến Hermes chọn cho túi và các sản phẩm khác.

John Lobb được coi là “tuyệt tác” của thế giới giày thủ công

Một đôi giày John Lobb Paris hay London đều trải qua quy trình 190 bước và tốn ít nhất 50 giờ hoàn thành. Có những đôi, nghệ nhân thậm chí cần tới chín tháng hoàn thiện. Đầu tiên, thợ đo (The Fitter) ghi lại chính xác thông số chân khách hàng, từ chiều dài, rộng và độ dày bàn chân, bắp chân, tới những đặc điểm riêng, phần lồi, chỗ chai, vết lõm hay dị tật bẩm sinh… Sau đó, một mô hình khắc gỗ được đẽo gọt, đảm bảo đặc điểm riêng nhất, thể hiện sự hoàn hảo.

Tiếp theo, thợ tạo mẫu (The Pattern Cutter) cắt các mẫu vẽ phù hợp nhất với nhu cầu khách hàng, sau đó chuyển tới thợ cả (The Clicker) - người dày dặn kinh nghiệm về da. Thông thường, cửa hàng phải có tối thiểu 50 loại da để khách lựa chọn. Riêng các mẫu cơ bản đã cần ít nhất tám miếng da, được lựa chọn kỹ càng màu sắc, thớ, trọng lượng để đạt hiệu quả kết hợp tốt nhất. Đế giày được làm tách rời, sử dụng da thuộc, gỗ sồi quý hiếm, trước khi người lắp ráp (The Maker) gắn với phần trên. Một loạt các khâu phụ đi kèm như thêu hình, logo riêng, đánh bóng, làm khuôn gỗ giữ dáng… sẽ hoàn thiện quy trình trước khi giao tới tay khách.

Vợ chồng Thái tử Charles và công tước xứ Cornwall - Camilla - thăm xưởng chế tác giày John Lobb

Gần hai thế kỷ, John Lobb vẫn thu hút bởi giá trị nghệ thuật, giá trị thủ công và chất lượng kết tinh trong giày.

Tất cả thợ thủ công John Lobb được đào tạo chuyên môn hóa, nhiều người có 15 - 20 năm kinh nghiệm.

Qua nhiều năm, nhà giày của Hermes là thương hiệu được phong danh hiệu Royal Warrant 3 lần. Nhiều nhân vật hoàng gia như Vua Edward VII, hoàng tử Charles, công tước Philip xứ Edinburgh... đều là khách hàng thân thiết. Các nghệ sĩ như nam diễn viên Frank Sinatra, Dean Martin cũng bị mê hoặc bởi những kiệt tác giày thủ công của John Lobb. Thậm chí, một hoàng tử ở Tây Á sở hữu 370 đôi giày John Lobb với hình cỏ ba lá thêu phía trên.

John Lobb là thương hiệu làm ra những đôi giày đắt đỏ bậc nhất, khi có giá xấp xỉ 3500 bảng (hơn 105 triệu đồng) với loại cơ bản, giày cưỡi ngựa khoảng 6000 bảng (gần 200 triệu). Nếu sử dụng da cá sâu, con số sẽ tăng lên 10.000 bảng (hơn 300 triệu đồng).

Tại Việt Nam, John Lobb có đại diện chính thức là Miluxe, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bespoke theo tiêu chuẩn cao nhất của nhà giày lâu đời này.

Thúy Ngà