Sau 3 năm, Song Hye Kyo trở lại với vai diễn mới trong “Now We are breaking up”. Đảm nhận vai Ha Young Eun - quản lý thiết kế của một nhãn hiệu thời trang nội địa có tiếng, phong cách của Song Hye Kyo trong phim gây chú ý vì thời thượng cùng phụ kiện hàng hiệu sang trọng và nữ tính.

Trong phân cảnh đầu tiên, Song Hye Kyo xuất hiện đầy nữ tính trong bộ đồ voan màu beige chấm bi của hãng thời trang nội địa Hàn Quốc. Set áo sơ mi cổ nơ và chân váy bồng xòe mà người đẹp diện có giá trên 20 triệu đồng.

Sánh đôi bên bạn diễn Jang Ki Yong, nữ diễn viên chọn áo blouse trắng vạt chéo cùng chân váy midi siết eo màu đen tạo nên một outfit vừa thanh lịch vừa khoe khéo vòng eo thon. Cô phối cùng chiếc clutch satin đính đá mang tên Sexy Choc Buckle của Roger Vivier có giá trên 30 triệu đồng.

Chiếc áo jacket lụa có giá gần 20 triệu đồng cùng chân váy da hơn 9 triệu đồng đã giúp người đẹp họ Song trở thành “Nữ hoàng sold out”. Set đồ này hoàn toàn biến mất khỏi các kệ hàng sau khi tập phim phát sóng. Kiểu áo khoác dáng dài màu xám đã được phái nữ Hàn Quốc đặc biệt yêu thích nhờ sức hút của Song Hye Kyo.

Trong vai nhà thiết kế thời trang, Song Hye Kyo cũng có cách mix đồ với các gam màu đơn sắc, như chiếc áo khoác trắng tối giản nhưng vẫn hút mắt. Chiếc áo đến từ thương hiệu nội địa Hàn Quốc có giá xấp xỉ 25 triệu đồng.

Áo jacket là item khá được lòng mỹ nhân sinh năm 1981. Chiếc jacket đỏ không chỉ khiến Song Hye Kyo thêm sang chảnh, trưởng thành mà còn tôn lên làn da trắng không tỳ vết của nữ diễn viên. Cô phối cùng đôi bông tai đắt đỏ có giá trên 26 triệu đồng của thương hiệu Chaumet.

Song Hye Kyo thời thượng khi kết hợp áo blazer lửng màu camel và chân váy midi đồng màu, boots da casual và túi xách tone-sur-tone. Tạo hình của Song Hye Kyo luôn giúp cô giữ vững danh hiệu "tường thành nhan sắc" với làn da trắng và mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng.

Nữ chính của “Now We are breaking up” cũng thường chọn boots để hoàn thiện outfit của mình trong phim. Trong một phân cảnh, cô chọn đôi boots da bò thấp cổ phối tone-sur-tone với dây lưng cùng áo sơ mi và quần âu trắng. Kiểu tóc búi cao giúp Song Hye Kyo lịch sự, trang nhã mà không kém phần trẻ trung.

Để làm mới phong cách cho nhà thiết kế Ha Young Eun, Song Hye Kyo chọn áo jacket cách điệu với phần cổ ren và diềm áo ren trắng. Cô kết hợp cùng với quần jeans tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa nữ tính.

Để khắc họa hình tượng "nữ cường" của nhân vật, những chiếc áo da cũng là items nổi bật thường được Song Hye Kyo diện trong phim. Bên cạnh đó, mẫu túi xách Hermes màu nâu in họa tiết có giá trên dưới 500 triệu đồng đã biến outfit của nữ diễn viên trở nên đẳng cấp hơn rất nhiều.

Vào vai nhà thiết kế thời trang, Song Hye Kyo không chỉ xây dựng phong cách sang trọng, lạnh lùng, mà nhân vật nữ chính trong phim cũng vô cùng ngọt ngào. Điều đó thể hiện trong cách phối áo blouse lụa màu hồng phấn và quần âu màu nâu, đi kèm với chiếc túi hiệu hơn 300 triệu đồng. Kiểu tóc buộc thấp và lối trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên toát lên vẻ nhẹ nhàng, nữ tính.

Trong buổi họp báo ra mắt phim, Song Hye Kyo diện bộ suit satin có giá khoảng 10 triệu đồng. Chất liệu mỏng nhẹ với form tay dài – quần ngắn, màu sắc trung tính và điểm nhấn đai thắt ngang hông giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, nền nã đặc trưng của vai diễn. Dù đồng hành cùng đàn em kém cả chục tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn không hề lép vế.

Xuất hiện trước công chúng trong buổi nói chuyện trước khi ra mắt phim, người đẹp diện chiếc váy màu xanh lục với họa tiết chấm bi có giá hơn 11 triệu đồng và hoàn thiện oufit với bộ phụ kiện gồm vòng cổ đôi và nhẫn có tổng trị giá gần 570 triệu đồng.

Nữ diễn viên “Hậu duệ mặt trời” cũng ưu tiên các thiết kế tối giản với gam màu nhã nhặn, trung tính. Song Hye Kyo mix&match áo blazer màu xanh tím than với set áo thun kẻ - quần trắng và vòng cổ màu gold để set đồ thêm ấn tượng.

Dù không sở hữu chiều cao nổi bật, mỗi bộ đồ Song Hye Kyo diện vẫn có sức lan tỏa nhất định. Phong cách denim-on-denim được nữ diễn viên phối khéo léo với áo thun kẻ nổi bật, mang đến diện mạo cá tính, thu hút. Điểm nhấn cho bộ đồ denim có giá khoảng 4,3 triệu đồng là chiếc túi Fendi Mini Mon Tresor Raffia Bucket xấp xỉ 45 triệu đồng.

“Cô sinh viên” Song Hye Kyo năng động, trẻ trung với áo sweater kết hợp cùng quần jeans. Ở độ tuổi U40, kiểu tóc buộc gọn khiến cho nữ diễn viên càng thêm phần trẻ trung.

Xuất hiện chớp nhoáng trong đoạn teaser, Song Hye Kyo và ekip thể hiện sự đầu tư cho nhân vật khi lựa chọn bộ đồ ngủ màu xanh nhạt hơn 37 triệu đồng, chứng tỏ sự sang chảnh của của nữ diễn viên cho sự trở lại màn ảnh lần này.

Linh Chi