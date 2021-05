Kiều Loan tung bộ ảnh mới, “lên dây cót” cho đường đua chinh phục ngôi vị quán quân tại cuộc thi The Heroes.

Chưa đầy 2 năm, á hậu Kiều Loan gặt hái được nhiều thành công khi “lấn sân” sang sự nghiệp ca hát với nghệ danh Lona và đã khẳng định được tài năng ở King Of Rap, Trời sinh một cặp. Nàng hậu sinh năm 2000 mới đây tiếp tục ghi danh vào cuộc thi The Heroes - Thần tượng đối thần tượng.

Trở lại với đường đua âm nhạc Kiều Loan hợp tác cùng chàng producer Kent Trần. Ở The Heroes, mỗi thí sinh sẽ chọn lựa hình tượng riêng để bước vào cuộc “chinh chiến”. The Crown team (Đội Vương miện) là tên Kiều Loan và Kent Trần lựa chọn cho đội của mình. Cặp đôi sẽ bám sát hình tượng King - Queen xuyên suốt ở từng vòng thi cùng thông điệp Shine your crown (Tỏa sáng vương miện). Cả 2 quan niệm mỗi người có một vương miện riêng cho bản thân, càng nỗ lực càng tỏa sáng.

Trong bộ ảnh mới, cặp đổi thể hiện thần thái đầy quyền lực, huyền bí mang 3 sắc màu chủ đạo đỏ, đen, trắng. Vốn xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp, Kiều Loan luôn thu hút với hình ảnh nữ hoàng trên sàn diễn. Tận dụng lợi thế, cô tiếp tục xây dựng hình tượng nữ hoàng trong cả âm nhạc. Đặc biệt chiếc vương miện lửa của nàng á hậu còn tượng trưng cho sự đam mê, lòng nhiệt huyết và dám bứt phá mọi giới hạn.

Bước ra từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Kent Trần đã có kinh nghiệm 4 năm hoạt động sản xuất âm nhạc và từng là thành viên của Màu nước Band trước đây. Anh đã từng hợp tác với Tuấn Hưng, Hà Lê, Bùi Lan Hương, Vũ Cát Tường, Trung Quân Idol,...

Dù là tân binh trong làng nhạc, Kiều Loan không ngại thử thách ở những dòng nhạc đa dạng. Sau sân chơi về rap, cô bước vào đấu trường của EDM. Đây cũng chính là lợi thế của Kiều Loan khi kết hợp cùng Kent Trần. Đối đầu với 11 thí sinh còn lại của chương trình, Lona - Kent Trần hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc mới lạ, hấp dẫn như chính hình tượng mà cả hai xây dựng.

browser not support iframe.

H.N