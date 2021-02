Á hậu Kiều Loan tạo sự khác biệt với bộ đầm bó sát màu đen. Những đường cut-out hiện đại kết hợp với đôi boots cao cùng lối trang điểm sắc sảo mang lại cho Kiều Loan vẻ đẹp nóng bỏng, cá tính. Diễm My làm mới mình trong bộ ảnh thời trang mang phong cách Cowgirl Chic. Điểm nhấn trong outfit lần này của Diễm My là chiếc túi xách to bản và đôi boots nâu được kết hợp với sơ mi xuyên thấu và chân váy nâu be sexy.