Tối 1/4, Bán kết The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ lên sóng với phần thể hiện tài năng của các thí sinh. Thí sinh Minh Kha bị giám khảo nghi ngờ hát nhép khiến HLV Xuân Lan phải trực tiếp giải thích lý do.