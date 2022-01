Năm 2020, Bảo Hà góp mặt ở các chương trình thời trang lớn như Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, The Princess (Nguyễn Minh Công), Dear my princess (Chung Thanh Phong), Lễ hội Áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Lý Quí Khánh tại Đắk Nông, diễn chương trình Rap Việt All Stars...