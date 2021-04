Ngày 6/4, công ty quản lý thông báo cựu thành viên nhóm Girl's Day - Kim Yura - gia nhập dàn cast phim Now, We Are Breaking Up, hợp tác cùng Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Se Hun (EXO). Người đẹp 29 tuổi sẽ vào vai một ngôi sao nổi tiếng, có đam mê với ngành thời trang.