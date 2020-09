Danh sách 30 thí sinh phía Bắc vào bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: 1. Nguyễn Thuỳ Trang (Nam Định), Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam

2. Đặng Phương Nhung (Hà Nội), ĐH Tài chính - Ngân hàng

3. Nguyễn Thảo Vi (Hoà Bình), ĐH Vinh

4. Đinh Thị Thu Uyên (Quảng Ninh), ĐH Giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội

5. Nguyễn Thị Thu Phương (Bắc Ninh), Học viện Tài chính

6. Ngô Thị Hương Lan (Thanh Hoá), ĐH Cần Thơ

7. Võ Thị Ý Nhi (Quảng Trị), ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế

8. Ngô Thị Diệu Ngân (Nghệ An), Học viện Phụ nữ Việt Nam

9. Nguyễn Thị Hoài Thương (Nghệ An), tốt nghiệp ĐH Vinh

10. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh (Hải Phòng), ĐH RMIT

11. Nguyễn Thị Minh Trang (Bắc Ninh), trường Phổ thông Trung học Thuận Thành

12. Hoàng Thuỳ Anh (Hải Phòng), ĐH Sư phạm Hà Nội

13. Vũ Quỳnh Trang (Hà Nội), chuyên viên truyền thông đối ngoại

14. Doãn Hải My (Hưng Yên), ĐH Luật Hà Nội

15. Vũ Mỹ Ngân (Quảng Ninh), Học viện Tài chính 16. Nguyễn Tú Uyên (Thái Bình), ĐH Kiến trúc Hà Nội

17. Phạm Thị Thuỳ Dương (Nam Định), Học viện Báo chí và Tuyên truyền

18. Nguyễn Khánh Ly (Phú Thọ), Học viện Ngân hàng

19. Lê Nguyễn Trà My (Hà Nội), ĐH Manash

20. Ngô Thị Thu Hương (Hà Tĩnh), ĐH Thủ Dầu Một

21. Hoàng Tú Quỳnh (Hà Nội), Trung học phổ thông Kim Anhi

22. Nguyễn Hà My (Phú Thọ), ĐH Ngoại thương Hà Nội

23. Đỗ Thị Hà (Thanh Hoá), ĐH Kinh tế Quốc dân

24. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Hải Phòng), ĐH Luật Hà Nội

25. Lê Lan Chi (Hà Nội), ĐH Ngoại thương Hà Nội

26. Nguyễn Vân Anh (Thái Bình), tốt nghiệp ĐH Thương mại Hà Nội

27. Phạm Thị Ngọc Ánh (Hà Nội), ĐH Công Đoàn

28. Mai Ngọc Minh (Hưng Yên), Phổ thông Trung học Đống Đa – Hà Nội

29. Nguyễn Võ Phương Thuý, ĐH Kinh tế Quốc dân

30. Đặng Vân Ly, tiếp viên hàng không, Hải Dương