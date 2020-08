Trong các thí sinh mới được ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 công bố, thí sinh Phù Bảo Nghi, 19 tuổi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông tại TP.HCM, đã trúng tuyển ba trường đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.