Dù đã bước qua tuổi 35 nhưng cô vẫn sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng.

Victoria Pattison sinh năm 1987, là ngôi sao trên truyền hình Anh. Cô nổi tiếng khi xuất hiện trong show Geordie Shore trên MTV từ 2011-2014, Ex on the Beach (2014, 2015) và show Judge Geordie do chính mình sáng lập năm 2015.

Victoria Pattison từng xếp vị trí thứ 15 trong series I'm a Celebrity... Get Me Out of Here! (Anh) năm 2015 và dẫn show I'm a Celebrity: Extra Camp năm 2016.

Không chỉ là ngôi sao trong các chương trình truyền hình thực tế, Victoria Pattison còn là ngôi sao trên mạng xã hội với trang cá nhân 5 triệu người theo dõi. Trang cá nhân của cô tràn ngập những bức ảnh gợi cảm của nữ chủ nhân trong trang phục bốc lửa.

Cách đây vài tuần, cô chia sẻ mình mới giảm cân khá nhiều sau khi dừng sử dụng thuốc tránh thai cấy vào cánh tay sau 15 năm khiến cô thể cô bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cân nặng. Victoria Pattison cho biết hiện cô đang duy trì đi bộ 2-3 tiếng mỗi ngày để giữ sức khỏe và duy trì cân nặng hiện tại.

Victoria Pattison khá chuộng trang phục gợi cảm, đặc biệt là đồ ôm bó sát và váy áo cắt xẻ khoe chân dài và đường cong sexy. Victoria Pattison cũng rất tự tin diện nội y khoe dáng trên trang cá nhân.

An Na