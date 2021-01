Bộ sưu tập túi xách, phụ kiện nữ “Ánh sáng Viễn Đông” của thương hiệu thời trang Giovanni kết hợp cùng NTK nổi tiếng thế giới - Francesco Turchi, đã mang tới những nét chấm phá Á Đông trên “ngôn ngữ” thiết kế xa hoa đặc trưng của Italy.

Hình ảnh giới thiệu bộ sưu tập “Light of the Far East” (Ánh sáng Viễn Đông) của thương hiệu thời trang Giovanni

Với gần 60 năm thành danh trong ngành thời trang cao cấp tại Italy và châu Âu, NTK Francesco Turchi được đánh giá là “bậc thầy” của những thiết kế đồ da cao cấp, xa xỉ. Tên tuổi của ông gắn với lịch sử phát triển của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Fendi, Guccio Gucci Spa, Mantellassi…

Đặc biệt, Francesco Turchi cũng là Giám đốc của Studio Francesco Turchi - đơn vị đứng sau sự thành công của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Oscar De La Renta, Asprey London, Givenchy, Mario Valentino…

Chủ tịch Tập đoàn Giovanni Nguyễn Trọng Phi ký kết hợp tác với nhà thiết kế người Italy Francesco Turchi

Francesco Turchi nhận định, khi ngày càng có nhiều những nhà thiết kế và các thương hiệu chạy theo những xu hướng nhất thời, phong cách thiết kế, triết lý sáng tạo của ông vẫn kiên trì theo đuổi những giá trị bền vững dựa trên chất lượng và sự sang trọng tinh tế vượt thời gian.

Các sản phẩm thiết kế của Francesco Turchi bắt nguồn từ những câu chuyện, cảm xúc của chiều sâu văn hóa, lịch sử kết hợp với những câu chuyện, sự kiện mang tinh thần hiện đại, nhằm tạo ra một sự pha trộn tinh tế, không quá phô trương trong thiết kế của mình.

Với những sản phẩm do Francesco Turchi thiết kế, chất liệu thượng hạng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên giá trị của những thương hiệu thời trang hàng đầu trên thế giới.

Ngành thời trang Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật này, đặc biệt là khi đất nước ngày càng phát triển, khách hàng Việt càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với thời trang thế giới và nhu cầu cũng dần hướng tới thời trang hạng sang, phù hợp với lối sống của tầng lớp trung và thượng lưu.

Cảm hứng bộ sưu tập “Ánh sáng Viễn Đông” mang nhiều dấu ấn của phong cách Đông Á, được kiến tạo bằng tài hoa của nhà thiết kế nổi tiếng người Italy Francesco Turchi

Sau sự kiện hợp tác giữa Giovanni và Francesco Turchi năm 2018, tới năm 2020, Giovanni cùng Francesco Turchi mang tới bộ sưu tập “Ánh sáng Viễn Đông” với một thiết kế mang đậm phong cách châu Âu, tinh thần nước Ý nhưng không bỏ lỡ những giá trị Á Đông và câu chuyện của một vùng đất đang vươn lên trên mạnh mẽ.

Bộ sưu tập “Ánh sáng Viễn Đông” sử dụng những chất liệu đặc biệt như da trăn Nam Mỹ, da bò dập vân cá sấu được nhập khẩu từ Italy

Bộ sưu tập “Ánh sáng Viễn Đông” là sự kết hợp của những khám phá đầy tính nghệ thuật và những vật liệu xa xỉ, cùng thiết kế sang trọng, mang triết lý sáng tạo của nhà thiết kế người Italy Francesco Turchi.

Những nét đặc trưng Đông Nam Á dưới phong cách thiết kế của Francesco Turchi hiện lên hơi thở của châu Âu tinh tế, hòa quyện với vẻ đẹp Á Đông và tinh thần, cá tính Việt Nam, được chế tác trên những thước da thượng hạng, tạo nên một tổng thể hoàn mỹ và khác biệt.

Light of the Far East - “Ánh sáng Viễn Đông” không chỉ lột tả được vẻ đẹp đậm chất Á Đông dưới mắt nhìn của giới thượng lưu châu Âu, mà còn là nhiệt huyết và những cảm nhận về một xã hội mới phát triển với đầy tiềm năng từ một nhà thiết kế nổi danh thế giới.

“Ánh sáng Viễn Đông” mang phong cách châu Âu nhưng lột tả được hết chiều sâu nghệ thuật và sự phát triển của vùng Đông Á

Thúy Ngà