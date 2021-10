'Bom sex' người Pháp Léa Seydoux hai lần làm người tình James Bond trong 'Spectre' (2015) và 'No Time To Die' (2021).

Trong bom tấn mới nhất về điệp viên 007 - No Time To Die (Không phải lúc chết) ra rạp tháng 10 này, Léa Seydoux tiếp tục vào vai Madeleine - Bondgirl xinh đẹp bên cạnh chàng James Bond đào hoa.

Trước đó, năm 2015, Léa Seydoux từng làm fan mê mẩn khi sắm vai người tình của 007 do Daniel Craig đóng trong tập phim Spectre (Bóng ma). Khi đó, dù đã 30 tuổi nhưng hình ảnh Léa Seydoux xuất hiện trong chiếc đầm lụa màu xanh ngồi ăn tối với James Bond đã khiến fan mê mẩn.

Trong buổi ra mắt No Time To Die cách đây vài ngày tại Anh, Léa Seydoux tiếp tục thành tâm điểm trên thảm đỏ với mái tóc ngắn mới mẻ, khoe vòng 1 quyến rũ trong chiếc đầm cut out màu trắng kèm khăn choàng sang chảnh.

Léa Seydoux là một trong những ngôi sao người Pháp thành danh ở Hollywood khi tham gia hàng loạt phim lớn cả dòng thương mại và nghệ thuật như: Inglourious Basterds, Midnight in Paris, Robin Hood, Mission: Impossible - Ghost Protocol...

Năm 2018, nữ diễn viên người Pháp trở thành thành viên giám khảo của LHP Cannes. Trước đó, năm 2013, cô nhận giải Cành cọ vàng tại Cannes cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim Blue Is the Warmest Colour) với những cảnh sex đồng tính gây sốc với Adèle Exarchopoulos.

Không chỉ là gương mặt vàng trên màn ảnh, Léa Seydoux còn là ngôi sao được đánh giá cao về phong cách. Năm 2013, Vogue (Anh) chọn nữ diễn viên vào danh sách những ngôi sao mặc đẹp nhất.

Dù không phải người mẫu nhưng cô được mời tham gia rất nhiều chiến dịch quảng cáo của Levi's, Miu Miu, Prada...

Bà mẹ 1 con là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí lớn như: Vogue Numéro, L'Officiel, W...

Người đẹp sinh con đầu lòng với bạn trai André Meyer vào tháng 1/2017 nhưng luôn giữ kín thông tin về đời tư.

Tháng 7/2021, Léa Seydoux bị nhiễm Covid-19 và tự cách ly tại nhà riêng ở Paris, Pháp khiến cô bị lỡ chuyến đi tới LHP Cannes 2021.

Hiện Léa Seydoux đang đồng hành với dàn diễn viên trong No Time To Die để quảng bá cho bộ phim sau 18 tháng hoãn ra rạp vì dịch bệnh.

