Eiza González - mỹ nhân người Mexico sở hữu đường cong và nhan sắc nóng bỏng không thua kém các hoa hậu.

Eiza González không còn là gương mặt xa lạ với các mọt phim bởi cô đã góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám của Hollywood như: Baby Driver, Alita: Battle Angel, Hobbs & Shaw...

Sắp tới người đẹp sinh năm 1990 sẽ trở lại màn ảnh với vai Cam Thompson - nữ nhân viên y tế bí ẩn có mặt trên chuyến xe định mệnh trong Xe cấp cứu (Ambulance) - bộ phim hành động nghẹt thở của đạo diễn Michael Bay. Tác phẩm này ra rạp Việt Nam từ 18/3, sớm hơn 3 tuần so với khu vực Bắc Mỹ.

Eiza González cao 1m73, là mỹ nhân gốc Mexico vô cùng quyến rũ với 7,4 triệu người theo dõi trên Instagram. Eiza González không chỉ thành công ở mảng điện ảnh mà còn rất được chú ý ở lĩnh vực truyền hình cũng như ca hát.

Ở mảng truyền hình, cô từng góp mặt trong series From Dusk Till Dawn, Suena Conmigo. 5 album ca nhạc của Eiza González đều đã được chứng nhận bạch kim.

Sở hữu nét đẹp sang trọng và quyến rũ, Eiza González còn là gương mặt ăn khách ở các tạp chí trong những shoot hình vừa cổ điển, vừa hiện đại. Vốn là con gái của một cựu người mẫu nên Eiza González có khả năng diễn xuất trước ống kính từ nhỏ.

Eiza González sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và tham gia các khóa học diễn viên trước khi nhận được vai diễn đầu tiên năm 16 tuổi. Chuyển tới Los Angeles, Mỹ để theo đuổi công việc diễn xuất từ năm 2003 nhưng phải 4 năm sau vận may mới mỉm cười với cô gái đến từ Mexico.

Sự nghiệp của Eiza González chỉ thăng hoa khi cô được nhận vai Madame M trong bom tấn The Fast and the Furious: Hobbs & Shaw và Alita: Battle Angel cùng ra mắt năm 2019, kế đó là bộ phim đình đám có ngân sách lớn là Godzilla vs. Kong.

Eiza Gonzále từng thử vai Selina Kyle/Catwoman trong bom tấn The Batman (2022) nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Bù lại cô nàng lại nhận được vai nữ chính trong Xe cấp cứu (Ambulance) đóng cùng tài tử từng được đề cử Oscar Jake Gyllenhaal.

Eiza González trong phim 'Xe cấp cứu'

Quỳnh An