Người đẹp 27 tuổi Amanda Obdam đã chính thức vượt qua các đối thủ để dành được vương miện danh giá tại Miss Universe Thái Lan 2020.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020 mới diễn ra tại Bangkok. Với nhan sắc nổi bật cùng những kỹ năng điêu luyện, người đẹp Amanda Obdam đã vượt qua 28 thí sinh khác để giành được vương miện. Với chiến thắng này, cô sẽ nhận vương miện trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, cùng nhiều giải thưởng có giá trị. Ngoài ra Amanda cũng sẽ là đại diện của Thái Lan tham gia Miss Universe 2020.

Amanda Obdam sinh năm 1993 tại Phuket, Thái Lan. Cô mang vẻ đẹp ấn tượng khi mang dòng máu lai vì cha là người Canada gốc Hà Lan, mẹ là người Thái gốc Hoa. Ngoài ra, mỹ nhân vừa đăng quang tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại ĐH Toronto (Canada). Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi, Amanda Obdam luôn được đánh giá cao là một thí sinh có kỹ năng trình diễn tự tin, chuyên nghiệp và cuốn hút như người mẫu chuyên nghiệp.

Ngoài nhan sắc xinh đẹp, Amanda sở hữu chiều cao 1m70 cùng thân hình nóng bỏng. Tân hoa hậu cũng là một gương mặt có nhiều kinh nghiệm khi làm người mẫu từ năm 2011, từng hợp tác với nhiều nhãn hàng lớn. Người đẹp giành được một số giải thưởng nhỏ trước khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan như Miss Grand Phuket 2016, Miss Grand Rising Star 2016...

Ngoài ra, cô hiện đang là diễn viên của Channel 7 HD, từng tham gia loạt phim như Cupid - The Agitator In Love (2017), The Fierce Fighter, The Unwilling Bride, The Devil Dance (2018)...

Trong đêm chung kết, Amanda Obdam chia sẻ dù mang trong mình một nửa dòng máu Canada, cô tự tin là một phụ nữ Thái Lan và sẽ mang văn hóa truyền thống của đất nước đến với bạn bè quốc tế. Mỹ nhân 27 tuổi đang được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao ở đấu trường Miss Universe sắp tới.

T.K