Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Kỳ Duyên, Minh Triệu thu hút sự chú ý nhờ những pha lên đồ đẹp mắt

Kỳ Duyên - Minh Triệu là cặp đôi vướng nghi vấn hẹn hò đồng giới từ năm 2018. Cả hai được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" vì luôn đồng hành như hình với bóng, thường xuyên đăng ảnh mặc đồ đôi, đi du lịch, tặng quà và dành lời yêu thương cho nhau trên mạng xã hội.

Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện, 2 người đẹp luôn biết lôi kéo sự chú ý của báo giới nhờ những bộ cánh chỉn chu, hút mắt của mình.



Kỳ Duyên - Minh Triệu xuất hiện thần thái tại thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 trong 2 bộ váy tone vàng nổi bật của NTK Lê Thanh Hòa.



Cả 2 thiết kế đều rất đẹp và cầu kì với kiểu dáng high-low, gây ấn tượng bởi những đường nhún bèo tầng tầng lớp lớp. Trong khi Minh Triệu thả tóc và làm xoăn đơn giản thì Hoa hậu Kỳ Duyên chọn kiểu tóc búi cao sát da đầu.



Tại Vietnam International Fashion Week 2020, nếu Minh Triệu khoe làn da nâu bóng khỏe trong chiếc váy xẻ cao, khai thác nhiều khoảng hở thì Kỳ Duyên cũng không kém cạnh trong chiếc váy quây đính kết tỉ mỉ của NTK Đỗ Long. Phần chân váy với những đường nếp gấp đổ ra ở 2 bên hông tạo cảm giác vòng eo nhỏ lại.



2 bộ đầm màu xám bạc ánh kim giúp cặp đôi trở nên nổi bật giữa cả rừng celeb



2 chân dài xuất hiện với phong cách "tổng tài" tại họp báo ra mắt 1 dự án phim.



Gây chú ý trên thảm đỏ một lễ trao giải, Kỳ Duyên - Minh Triệu diện nguyên set đồ tối màu. Ngay khi vừa xuất hiện, cả hai nhanh chóng thu hút ánh nhìn của khán giả bởi thần thái đỉnh cao cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.



Nếu Kỳ Duyên gây ấn tượng với set đồ Dsquared 2 thì Minh Triệu khéo léo tạo điểm nhấn cho chiếc váy đen cổ yếm bằng thắt lưng Chanel. Không cần quá cầu kì, những set đồ của cặp đôi luôn được tối giản tinh tế và đạt hiệu quả mỗi khi xuất hiện.



Tại một sự kiện khác, cặp đôi diện trang phục ton sur ton với họa tiết phá cách, sành điệu. Trong khi Kỳ Duyên mặc áo cổ lọ vs chân váy da thì Minh Triệu diện đầm cocktail bó sát, đeo túi bum bag đính đá. Cả hai dành cho nhau nhi cử chỉ "tình thương mến thương".



Hoa hậu Kỳ Duyên sánh đôi cùng Minh Triệu trong 1 show diễn thời trang. Cả hai diện váy có đường cắt may tinh tế, khéo léo khoe vẻ ngoài gợi cảm. Để không bị nhàm chán với tông white on white, bộ đầm của Kỳ Duyên được nhấn nhá bằng thắt lưng bản to, tua rua còn đầm của Minh Triệu có những khoảng hở hiểm hóc. Cả hai cùng đi cao gót mũi nhọn và chọn màu son đỏ rượu giúp vẻ ngoài thêm phần đồng điệu, nổi bật.



Tại một sự kiện khác, cặp đôi chung ý tưởng lên đồ sang chảnh, quyến rũ với đầm xẻ ngực sâu. Nếu Kỳ Duyên quyền lực với thiết kế màu đỏ thì Minh Triệu lại đầy cá tính với đầm màu đen.



Kỳ Duyên - Minh Triệu dính nhau như sam và được công chúng yêu thích nhờ gu thời trang sành điệu, bắt cặp mỗi lần xuất hiện.

PT - 2sao