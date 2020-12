Phương Thảo cho biết cô không cố tình ngồi nhầm chỗ tại show của NTK Đỗ Long, tất cả chỉ là hiểu lầm.

Sau đêm cuối tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, dư luận xôn xao khi NTK Đỗ Long bức xúc lên tiếng về một vị khách lạ ngồi vào hàng ghế khách mời trong show diễn đêm 6/12 của mình. Giữa một dàn nghệ sĩ mặc đúng dress code trắng, bạc theo yêu cầu của NTK thì người đẹp này lại diện váy đỏ. Cư dân mạng đều chê bai vị khách thiếu lịch sự, thiếu văn hóa đi xem thời trang.

Hình ảnh từ show diễn cho thấy một vị khách mời mặc khác dress code của NTK.

Cô gái trong vụ việc trên là Lê Phương Thảo, sinh năm 1994, đang làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Năm 2019, Phương Thảo thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và trong top 45.

Phương Thảo tại show diễn của NTK Đỗ Long.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Thảo cho biết sự việc trên chỉ là hiểu lầm không đáng có. 9x đều thực hiện đúng, đầy đủ về vé mời, dresscode và chỗ ngồi theo yêu cầu của BTC.

"Dù không được NTK Đỗ Long mời riêng nhưng tôi có vé từ chị Trang Lê - chủ tịch Tuần lễ trang quốc tế Việt Nam 2020. Về dress code, tôi mặc đúng theo quy định từ vé mời của BTC: không quy định màu sắc, chỉ cần trang trọng và có tính thời trang. Sở dĩ một hàng khách mời cạnh tôi mặc đồ trắng/bạc vì đó là chủ ý của anh Long, được anh gửi váy thiết kế tới để diện", Phương Thảo thổ lộ.

Phương Thảo cho biết đã làm đúng yêu cầu của BTC.

Cô cho biết vị trí ngồi của mình là sự sắp xếp của nhân viên do hàng front-row ở giữa dành cho khách mời riêng của NTK lúc đó đang bị trống, chứ không hề cố tình muốn ngồi vị trí trung tâm mà bất chấp chiếm chỗ của celeb.

"Hôm đó, khách mời rất đông, những người khác đã ngồi vào chỗ trên vé của tôi và bạn. Sau đó, các nhân viên đã cố gắng kê thêm ghế bên hàng của Đại sứ quán nhưng không được do không còn vị trí trống, lại chỉ còn vài phút bắt đầu show. Do đó, nhân viên chỉ định tôi sang ngồi ở khu giữa do nguyên tắc là không để front-row trống khi chương trình bắt đầu", Phương Thảo tâm sự thêm với VietNamNet.

Người đẹp kể, cô được phân ngồi vào ghế trống của Tường Linh ở khu giữa. Khi đã tới show, Tường Linh được sắp xếp ngồi kế vị trí Hoa hậu Khánh Vân.

Phương Thảo coi đây là sự cố đáng tiếc bởi nếu cô thực hiện sai thì đã không thể ngồi xem hết buổi diễn. Tuy nhiên, 9x đã liên lạc riêng để xin lỗi NTK Đỗ Long cũng vì là khách hàng và yêu thích các mẫu trang phục từ anh.

Thạc sĩ kinh tế gốc Thái Bình cũng bày tỏ sự tôn trọng và cảm ơn các nhân viên từ BTC đã phải cố gắng sắp chỗ cho cô và khách mời để đảm bảo buổi diễn thành công nhất. Phương Thảo mong cư dân mạng hãy tìm hiểu sự việc thật kĩ trước khi đưa ra phán xét và mong mọi chuyện kết thúc tại đây.

