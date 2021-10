Anya Taylor-Joy được coi là một trong những biểu tượng thời trang mới với phong cách không trộn lẫn,sexy nhưng vẫn sang trọng, đẳng cấp.

Anya Taylor-Joy trong 'The Queen's Gambit'

Anya Taylor-Joy gây bão màn ảnh năm qua với series phim The Queen's Gambit nhờ vai diễn thiên tài cờ vua. Không chỉ là ngôi sao mới nổi trên màn ảnh, Anya Taylor-Joy còn được coi là biểu tượng thời trang mới của Hollywood. Tại buổi ra mắt phim Last Night in Soho mới đây, nữ diễn viên 25 tuổi tiếp tục gây chú ý khi diện váy không nội y vô cùng sexy.

Đây không phải lần đầu tiên Anya Taylor-Joy gây chú ý khi diện đầm không nội y đi sự kiện. Trước đó, tại lễ trao giải Emmy, người đẹp cũng trở thành tâm điểm ống kính khi chọn chiếc đầm vàng Dior hở lưng vô cùng quyến rũ.

Ngày trao giải Quả cầu vàng 2021, Anya Taylor-Joy chọn chiếc đầm xanh của Dior kết hợp giày tiệp màu cùng trang sức 1 triệu USD. Do vậy PEOPLE đã đưa thẳng nữ diễn viên vào top 10 những ngôi sao mặc đẹp nhất năm nhờ set đồ hoàn hảo này.

Tại LHP Venice tháng 9 vừa qua, Anya Taylor-Joy tiếp tục ghi điểm tuyệt đối với chiếc đầm lụa màu hồng sang chảnh.

Anya Taylor-Joy chinh phục mọi loại trang phục với nhiều chất liệu và phong cách khác nhau. Cô đặc biệt hợp với những chiếc đầm màu sắc với thiết kế vô cùng nữ tính.

Suốt 1 năm qua, Anya Taylor-Joy luôn là một trong những ngôi sao đáng xem nhất trên thảm đỏ. Phong cách của cô vừa cổ điển, vừa nữ tính và ngày càng "trưởng thành" như lời của nữ diễn viên.

An Na