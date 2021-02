Ở độ tuổi 34, Phương Linh đang hạnh phúc bên cạnh chồng con. Nhan sắc của cô ngày càng rực rỡ, Phương Linh nhiều người đồn đoán cô can thiệp dao kéo. Tuy nhiên, cô phủ nhận điều này: “Tiêu chí làm đẹp của tôi là không dao kéo. Tôi muốn mọi thứ tự nhiên, cô có thể trẻ trung hơn so với độ tuổi la do duy trì tập thể thao, chăm đi spa, ăn uống khoa học”.