Đông Nhi dịu dàng khi kết hợp áo sweater màu be cùng chân váy xẻ tà màu xanh ngọc. Chiếc áo tay phồng thêu hoa điểm xuyết tạo cái nhìn đáng yêu và trẻ trung. Trong khi đó, chân váy với đường xẻ tà vừa phải mang lại nét duyên dáng cho nữ ca sĩ. Lệ Quyên lộng lẫy trong thiết kế áo dài in hoa gấm đặc sắc. Vạt áo dài mang lại dáng vẻ thướt tha song cũng tạo cái nhìn ấn tượng bởi sự choáng ngợp trước hoạ tiết in dày đặc, quý phái. Đường xẻ cao tới hông đồng thời khiến vóc dáng trông thêm thanh thoát. Những đường bo đỏ cũng là điểm nhấn khiến bộ cánh thêm nổi bật.