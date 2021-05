Kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm với bạn trai Richard Lee, nữ siêu mẫu không ngần ngại khoe khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai. Theo Daily Mail, vào ngày lễ Phục sinh (4/4/2021), trên trang cá nhân, Alessandra Ambrosio chia sẻ bức ảnh hôn môi nửa kia kèm dòng trạng thái: "Love you with my whole heart" (Yêu anh bằng cả trái tim).