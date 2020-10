Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên ĐH Luật Hà Nội gây chú ý với gương mặt khả ái, nét đẹp dịu dàng cùng với thành tích IELTS 7.0. Những bức ảnh đời thường không trang điểm của Hải My cũng được khen ngợi bởi sự tươi tắn, trong trẻo và làn da mịn màng. Đến với cuộc thi với sự chỉn chu và quyết tâm cao độ, Hải My được người hâm mộ dự đoán sẽ vào Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020.