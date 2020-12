Sau phần 1 “Ả đào phố thị” trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020, phần 2 BST Đào - “Đào nương sơn cước” tiếp tục được ra mắt tối ngày 16/12 tại Yên Tử.

Tối 16/12, NTK Adrian Anh Tuấn giới thiệu phần 2 của BST Đào tại Yên Tử, Quảng Ninh sau khi phần 1 của BST vừa được diễn tại Vietnam International Fashion Week 2020 tại TP.HCM. Với tình yêu dành cho nền văn hóa Bắc Bộ, xao động trước hình ảnh đào nương trong dân gian Việt Nam, phần 2 của BST được trình diễn ở đất thánh Yên Tử càng khiến người mộ điệu tò mò về những sáng tạo của NTK khai thác trên hình ảnh xưa cũ trong các thiết kế của mình. Trong ảnh, Chi Pu, Diễm My, Quỳnh Anh, Lệ Hằng dành thời gian có mặt tham gia show của đàn anh

Phương Nga, Jun Vũ, Phí Linh, Á hậu Ngọc Thảo đều chọn cho mình một thiết kế mới trong bộ sưu tập để khoe sắc. Binh An hộ tống bạn gái dự show như mọi khi. Tất cả đều cố gắng ủng hộ NTK khi diện lên thiết kế mỏng tang dưới thời tiết khá lạnh của miền Bắc.

Á hậu Phương Anh, Hoa hậu Hương Giang, Tiểu Vy, Mỹ Linh, Giáng My cùng bay ra miền Bắc để dự show. Thời gian qua, đây là những gương mặt rất đắt show ở các vị trí dẫn đầu hay vedette các sự kiện thời trang do sức hút mạnh mẽ. Đặc biệt với Giáng My, chị gần như là gương mặt đặc biệt được NTK ưa chuộng ở các vị trí đặc biệt bởi sức hút với đối tượng phụ nữ trung niên.

Tông màu tự nhiên như kem, beige, nâu, ivory... trên những chất liệu mùa đông hảo hạng như len, tweed cùng những chất liệu mềm mại tự nhiên như lụa Bảo Lộc, chiffon, gấm... giúp BST phù hợp cho cả khí hậu 2 miền Nam và Bắc.

Những kỹ thuật của thời trang hiện đại cũng được NTK áp dụng.

Lương Thùy Linh, Lệ Hằng tham gia catwalk trong đêm trình diễn đặc biệt. Gần đây, Lương Thùy Linh liên tục được yêu chuộng ở các show thời trang lớn dù chỉ mới đăng quang một năm và còn đang đi học.

Ca sĩ Hồng Nhung là nghệ sĩ duy nhất tham gia biểu diễn trong chương trình với ca khúc Bài hát ru mùa đông của nhạc sĩ Dương Thụ. Thanh Hằng đảm nhiệm vị trí vedette của chương trình sau khi là người mẫu chính chụp BST của NTK mới được công bố ít ngày.

NTK Adrian Anh Tuấn và bạn trai Sơn Đoàn.

Hải Ngân