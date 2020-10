Nguyễn Hà My, Hoa khôi Đại học Ngoại thương, có chiều cao "khiêm tốn" nhất trong top 35. Cô cao 1,64 m, số đo ba vòng 75-61-88. Theo chia sẻ từ ban giám khảo, cuộc thi năm nay giảm tiêu chuẩn chiều cao so với những mùa trước, lựa chọn thí sinh từ 1,63 m trở lên. Tiêu chí này được cho là phù hợp với vóc dáng của phụ nữ Việt. Ban giám khảo muốn trao cơ hội cho những cô gái có thể không cao nổi bật nhưng gương mặt đẹp và hình thể cân đối. Ảnh: BTC, Kieng Can.