Vào vai nữ chính phản diện, diễn viên Kim So Yeon xây dựng hình ảnh giàu sang, quyền lực khi khoác lên mình những mẫu áo đắt tiền.

Tiếp nối thành công của phần 1, phần 2 bộ phim truyền hình bom tấn Penthouse - Cuộc chiến thượng lưu vừa mới lên sóng tiếp tục đạt sức hút lớn. Có thể nói, đây là một sản phẩm được đầu tư hết sức chỉn chu từ kịch bản, diễn xuất, bối cảnh cho đến phục trang của các diễn viên.

Kim So Yeon hiện cũng đang là mỹ nhân "làm mưa làm gió" với vai diễn cô giáo mưu mô Cheon Seo Jin trong siêu phẩm truyền hình này. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng cuốn hút. Vì là một vai diễn có xuất thân tài phiệt, "ác nữ" Kim So Yeon được stylist cho mặc nhiều trang phục màu đen và lựa chọn lối make up đậm, đôi môi màu đỏ bầm đặc trưng cùng những bộ váy hàng hiệu sang trọng.

Nhân vật cô giáo Cheon Seo Jin có thể nói chính là “yêu nữ hàng hiệu” của bộ phim. Ngay từ những tập đầu phim, Kim So Yeon đã xuất hiện với hình ảnh sang trọng. Cô thường chọn những thiết kế ôm sát, tôn dáng quyến rũ nhưng vẫn vô cùng lịch sự phù hợp với vai diễn một cô giáo. Những thiết kế người đẹp mặc trong phim dao động từ chục triệu tới hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh váy áo, "ác nữ" Kim So Yeon còn có cả bộ sưu tập những chiếc túi màu đen, điển hình là mẫu túi trống phối dây xích kim loại đến từ thương hiệu Delvaux có giá 4000 Euro (khoảng 112 triệu đồng).

Qua 4 tập đầu của phần 2 mới lên sóng, Cheon Seo Jin vẫn giữ phong cách thời trang như phần 1. Tuy nhiên nếu như phần 1 Cheon Seo Jin chuyên để tóc xõa với những lọn tóc xoăn bồng bềnh thì sang đến phần 2 cô lại ưu ái nhiều đến kiểu tóc búi thấp sang trọng quý phái. Kiểu tóc này giúp Kim So Yeon phô diễn được đôi vai trần mềm mại cùng phần cổ cao thanh mảnh, nhất là khi cô diện những bộ đầm dạ hội càng kiêu sa, quyền lực.

Độ giàu sang của nhân vật Cheon Seo Jin cũng thể hiện qua những bộ đồ ngủ. Những chiếc áo khoác ngủ hay khăn tắm được cô diện lên người có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Chiếc váy ngủ quyến rũ từ thương hiệu LA PERLA mà cô mặc trong đầu tập 4 thậm chí còn có giá lên đến 44 triệu đồng.

Sinh năm 1980, Kim So Yeon gia nhập vào làng giải trí Hàn Quốc sau khi giành được giải nhất cuộc thi Hoa hậu Binggrae. Năm 1994, Kim So Yeon bắt đầu bén duyên phim ảnh nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình Dinosaur Teacher khi mới 14 tuổi.

Trong nghiệp diễn, người đẹp cũng từng để lại ấn tượng sâu sắc qua vai phản diện Young Mi trong All About Eve (2000). Vai diễn thành công khiến Kim So Yeon mất nhiều năm để thoát khỏi mác "mỹ nhân phản diện". Năm 2016, vai diễn người đàn bà với cuộc đời lắm truân chuyên trong Happy Home đã mang về cho cô sự ghi nhận từ giới phê bình. Cô được vinh danh Nữ diễn viên xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình SBS 2018 và Giải thưởng Truyền hình KBS 2019.

Hiện tại, mỹ nhân 41 tuổi đang tỏa sáng trong vai 'ác nữ' của Penthouse. Chính vẻ đẹp quyến rũ, khí chất sang trọng, lạnh lùng của Kim So Yeon giúp nhân vật Cheon Seo Jin để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. Nhờ vai diễn này, Kim So Yeon hiện cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các diễn viên truyền hình trong tháng 2/2021.

Diễn xuất của Kim So Yeon trong phim 'Penthouse'

T.K