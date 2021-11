Đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên hiện là người mặc bikini đẹp nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 do khán giả bình chọn.

Cách đây ít giờ, trang fanpage chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đã đăng tải video đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên gửi lời cảm ơn tới những khán giả yêu mến đã bình chọn để cô có thể đạt danh hiệu người mặc bikini đẹp nhất cuộc thi.

Trong video, Thùy Tiên gửi lời cảm ơn tới khán giả bằng tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Thái Lan. "Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì ngày đêm bình chọn để tôi có thể trở thành người mặc bikini đẹp nhất. Sự ủng hộ của mọi người là động lực cho tôi cố gắng từng ngày, từng giờ", Thùy Tiên chia sẻ.

Với vị trí này, Thùy Tiên sẽ được chụp một bộ hình bikini đặc biệt để đăng tải trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Trước đó, Thùy Tiên lọt top 5 người đẹp được bình chọn cao nhất "Best in Swimsuit" (Trang phục áo tắm đẹp nhất) cùng với những đại diện khác đến từ Cam-pu-chia Indonesia, Guatemala và Philippines. Kết quả cuối cùng sẽ do ban giám khảo đánh giá, bình chọn và công bố vào đêm chung kết diễn ra ngày 4/12 tới đây.

Tối nay 30/11, Thùy Tiên sẽ cùng các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 tranh tài trong phần thi National Costume (Trang phục dân tộc).

Lần dự thi này, Thùy Tiên sẽ giới thiệu bộ trang phục có tên Blue Angle (Thiên thần áo xanh). Bộ trang phục bao gồm phần áo dài truyền thống, đôi boost cao gần 20cm, găng tay đấm bốc, mặt nạ, mấn và phần cánh kèm biểu tượng của ngành y ở phía sau. Bộ trang phục nhằm tôn vinh những anh hùng đã không ngại bảo vệ chúng ta trong những ngày tháng khó khăn của đại dịch Covid 19.

Hà Lan