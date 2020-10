Mỗi chuyến bay hạ cánh an toàn, hành khách bình an đi tới nơi về tới chốn, Vân Ly đều có cảm giác rất hạnh phúc và tự hào. Bởi đó không chỉ là một chặng bay với nơi đi - nơi đến in trên tấm vé, mà còn chở theo rất nhiều câu chuyện về những cuộc đoàn tụ, hội ngộ, những hành trình của ước mơ chinh phục vùng đất mới...