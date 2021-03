Dù mới 20 tuổi, nhưng Top 5 Hoa hậu Việt Nam - Phương Quỳnh có góc nhìn và quan điểm về tình yêu, gia đình khá trưởng thành.

Không đặt nặng tìm kiếm và yêu người như thế nào



- Tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Phương Quỳnh có thân với Cẩm Đan? Sự việc ồn ào của Cẩm Đan với chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên, quan điểm của bạn thế nào về việc này?

Trong cuộc thi, tôi và Cẩm Đan thường xuyên trao đổi, trò chuyện. Sau khi trở về, mỗi người đều có những định hướng và hướng đi khác nhau. Chúng tôi chỉ là bạn bè, có thời gian thì đi chơi vui vẻ và đôi lúc chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ, hoặc tương tác trên mạng xã hội.

Về vấn đề trên, tôi nghĩ ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình, và tôi không bàn luận nhiều thêm về những chuyện cá nhân của người khác. Tôi tôn trọng sự riêng tư của mỗi người .

- Theo bạn khoảng cách tuổi tác, giàu nghèo, trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, có phải rào cản cho tình yêu?

Tình yêu với tôi đơn giản lắm. Tôi thích anh, anh thích tôi, hai người ở bên cạnh nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là điều trước tiên. Tôi cảm thấy rào cản lớn nhất trong tình yêu chắc là khi hai bên không có sự thông cảm và chia sẻ vì thiếu 2 yếu tố đó, tình cảm sẽ chông chênh. Những yếu tố khác chắc tuỳ suy nghĩ mỗi người.

Tôi không đặt nặng mình phải tìm kiếm và yêu người như thế nào nhưng đặt nặng việc sẽ trở thành người thế nào. Bởi, tôi tin rằng khi bản thân trở thành người ưu tú sẽ gặp được người tốt và xứng đáng với mình.

Phương Quỳnh quan niệm đơn giản về tình yêu.

Đã đặt mục tiêu thì sẽ làm và làm hết sức hết mình

- Bạn có đăng vài clip hát trên trang cá nhân, người đẹp đi hát hiện nay đang được khán giả quan tâm và có nhiều ý kiến trái chiều, bạn nghĩ sao về việc thử sức này?

Hiện tại, tôi vẫn chưa xác định chính xác hướng đi trong tương lai. Tôi đang trải nghiệm hết những gì có thể làm để xem mình hợp với gì nhất. Tôi chuẩn bị học thêm thanh nhạc, nhưng chủ yếu là vì thích và để hoàn thiện bản thân, còn để ra mắt một dự án âm nhạc, tôi chưa nghĩ đến.

Nếu sau này tôi có cơ duyên cầm mic và nhận được nhiều sự quan tâm, dù là lời khen hay chê vẫn là một sự yêu thương. Nhờ vào đó, tôi mới biết được mình đang thiếu sót gì, đã làm tốt những gì rồi để hoàn thiện mình hơn nữa.

- Đi khá nhiều sự kiện, gặp lại top 3 của Hoa hậu Việt Nam, thấy họ được chú ý nhiều hơn bạn có buồn hay suy nghĩ?

Tôi thường cố gắng làm tốt việc của tôi hơn là nhìn việc của người khác nên cảm thấy thoải mái và bình thản khi gặp lại mọi người. So với bản thân mình ngày trước, tôi tự hào những gì mình làm được. Dù họ là ai, đang ở cương vị nào, hoa hậu, á hậu hay các bạn khác, đối với tôi vẫn là người chị, người bạn, người em đã từng ăn chung giờ, ngủ chung giấc mấy tháng.

Thành tựu so với ai khác tôi không dám nhận vì có những người đạt được nhiều thứ hơn ở độ tuổi 20. Tôi thấy mình may mắn và biết ơn vì điều đó. Một chút may mắn và những sự cố gắng đã làm nên Phương Quỳnh của hiện tại, một cô gái 20 tuổi mạnh mẽ.

- Bạn thấy mình bắt đầu được và mất điều gì khi bước chân vào giới giải trí?



Khi có một sức ảnh hưởng nhất định đến mọi người thì cuộc sống của mình chắc chắn sẽ khác trước. Có những việc thuận lợi hơn đôi chút. Bản thân tôi rất may mắn khi trong và kể cả sau cuộc thi luôn được làm việc cùng các anh chị ưu ái, yêu thương và hỗ trợ rất nhiều. Tôi như một tấm chiếu mới trải trong giới giải trí, chưa va vấp nhiều và cũng còn rất nhiều tình huống không lường trước có thể xảy ra nên phải trở nên kín kẽ hơn, mạnh mẽ hơn, trau dồi và phát triển bản thân nhiều hơn. Để mọi người khi đã thương yêu dành tình cảm cho tôi, sẽ tự hào hãnh diện khi nhắc đến cái tên Phương Quỳnh.

Tôi là một người đã đặt mục tiêu sẽ làm và làm hết sức hết mình nên chắc cũng được xem như có tham vọng nhỉ? Tuy nhiên nếu phải nổi tiếng bằng tai tiếng tôi không dám nghĩ đến, cũng không dám làm. Mẹ tôi từng nói, đi nhanh thì tốt nhưng nếu đi không chắc thì chưa chắc sẽ đi được lâu. Và điều đó tôi cảm thấy rất đúng, chẳng có phương tiện nào bước đi chắc chắn bằng đôi chân mình cả.

Phương Quỳnh cho biết không muốn nổi lên bằng tai tiếng.

"Tôi không đề cao việc phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông"

- Bạn đăng khá nhiều những bức hình về gia đình, có thể chia sẻ nhiều hơn về những người thân trong gia đình và cách giáo dục con cái của bố mẹ bạn? Bố mẹ có ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống cũng như lối sống của bạn?

Tôi là một người khá đủ đầy ở phương diện tình cảm gia đình và luôn cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc vì điều đó. Gia đình tôi không mấy khá giả nhưng bố mẹ, ông bà, cô chú luôn yêu thương tôi từ nhỏ đến giờ. Mọi bước đi mọi sự kiện trong cuộc sống gia đình luôn sát cánh ở bên cạnh và là hậu phương siêu vững chắc của tôi.

Tôi thích làm việc, thích kiếm tiền và có ý thức tự lập sớm từ khi còn nhỏ nên gia đình cũng rất an tâm. Bố mẹ luôn lắng nghe, cho lời khuyên và tạo điều kiện để mình làm những điều mình muốn, và tất nhiên những điều đó vẫn phải hợp lý và nằm trong sự kiểm soát của ba mẹ.

Bố mẹ có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống và lối sống của tôi. Tư tưởng của bố mẹ tôi là luôn muốn mình phát triển bản thân tốt nhất, để mình có thể tự chủ được mọi việc trong cuộc sống, trở thành một cô gái mạnh mẽ, tận hưởng tuổi trẻ thật “đã” rồi sau đó hãy... cưới chồng. Nên bây giờ tôi cũng vậy, không ngại va chạm thử sức mà cứ trải nghiệm thật nhiều. Các dự định trong tương lai hầu như bố mẹ là người cho tôi lời khuyên, sau đó việc làm như thế nào là phụ thuộc vào bản thân mình quyết định chứ ba mẹ không điều khiển hay sắp xếp cuộc sống của mình.

- Bao giờ bạn định lập gia đình sinh con sớm? Là một người có nhan sắc, bạn nghĩ sao về câu nói "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng"?

Tôi thật sự rất thích trẻ con, nhưng hiện tại ba chữ “lập gia đình” tôi chưa nghĩ tới. Tôi nghĩ mình sẽ lập gia đình khi bản thân thấy trưởng thành và có trách nhiệm được với cuộc đời của người khác.

Việc sinh con và nuôi dạy với tôi là một điều lớn lắm, hiện tại tôi nghĩ mình chưa đủ chín chắn. Câu “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” là đúng đấy chứ. Nếu lấy được một người yêu thương mình, dù mình thành công hay ở vị trí nào thì cũng có người cho mình dựa vào. Dù độc lập đến đâu, xinh đẹp đến đâu, khi có người đàn ông sẵn sàng che chở cho mình là điều may mắn rồi. Tôi không đề cao việc phụ nữ dựa dẫm vào đàn ông, nhưng nếu mình xứng đáng hay may mắn, hãy tận hưởng nó.

Gia đình là hậu phương vững chắc của Phương Quỳnh.

Tiểu Ngọc