Đối lập với vẻ ngoài mảnh dẻ, yếu mềm, Victoria Beckham thực sự là minh chứng cho mẫu người phụ nữ hiện đại độc lập, mạnh mẽ và có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió

Chàng cầu thủ trẻ David Beckham lần đầu tiên gặp cô ca sĩ xinh đẹp Victoria Adams tại một bữa tiệc nhỏ năm 1997 sau trận bóng đá gây quỹ từ thiện. Tuy nhiên David chỉ có đủ dũng khí gọi điện cho cô và đề nghị cuộc hẹn chính thức sau nửa tháng. Hai người công khai hẹn hò vào giữa năm 1997 và gặp không ít chỉ trích cho rằng họ không phù hợp với nhau.

Vợ chồng nhà Beckham.

Victoria luôn điềm tĩnh và mạnh mẽ cùng Beckham vượt qua những thử thách, chông gai. Năm 1999, cô hạ sinh cậu con trai đầu lòng Brooklyn kháu khỉnh, chứng minh mối tình giữa cô và David không phải chuyện đùa. Đám cưới của cặp đôi diễn ra 4 tháng sau đó ở lâu đài Luttrellstown, Ai Len.

Năm 2004, vụ Becks lén lút ngoại tình với nữ thư ký Rebecca Loos từng gây chấn động dư luận. Hạnh phúc gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ. Ngoài lùm xùm với trợ lý, David từng bị nghi ngoại tình với người mẫu Sarah Marbeck.

Vượt qua nhiều thử thách, vợ chồng nhà Beckham đã bảo vệ được tình yêu quý giá dù luôn nằm trong tâm điểm chú ý của truyền thông. Hai vợ chồng cùng 4 người con luôn quây quần bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm ngọt ngào khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ và ghen tỵ. Không thể phủ nhận rằng nhà Beckham là gia đình hoàn hảo và quyền lực nhất làng giải trí Anh Quốc.

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi.

Ngôi sao nổi tiếng

Victoria Beckham bắt đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ của nhóm nhạc nữ Spice Girls với biệt danh Posh Spice. Với hơn 100 triệu đĩa bán ra trên thế giới, Spice Girls trở thành nhóm nhạc nữ có lượt đĩa bán chạy nhất mọi thời đại. Sau khi Spice Girls tan rã, cô đã ký hợp đồng với Virgin Records và Telstar Records và có bốn đĩa đơn nằm trong Top 10 của Anh. Trong đó bài Out of Your Mind đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng đĩa đơn Anh.

Không chỉ được biết tới với vai trò ca sĩ. Victoria còn đóng vai chính trong 5 bộ phim tài liệu và chương trình thực tế, xuất hiện trong 1 tập phim của Ugly Betty (2007) và là giám khảo khách mời trong Project Runway (2008), Germany's Next Top Model (2009) và American Idol (2010).

Ngày 11/10/2020, Daily Star đưa tin các thành viên nhóm Spice Girls dùng nhiều cách thuyết phục Victoria Beckham trở lại con đường âm nhạc, cùng họ tham gia lưu diễn. Đây không phải lần đầu tiên thành viên Spice Girls đề cập chuyện muốn nàng Posh tái hợp. Dù nhiều lần được ngỏ lời, Victoria Beckham chưa đồng ý. Năm 2019, Vic từ chối tái hợp với nhóm, không tham gia chuyến lưu diễn của Spice Girls ở Anh và Ai Len vì cô còn bận rộn với công việc thiết kế thời trang.

Biểu tượng của làng thời trang

Sau khi bán được hơn 85 triệu đĩa với Spice Girls và kết hôn với David Beckham vào năm 1999, Victoria bắt đầu xây dựng hình tượng là một ngôi sao thời trang, xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Anh vào tháng 4/2008 trước khi ra mắt thương hiệu thời trang mang tên mình tại New York vào tháng 9 năm đó. Việc Victoria gia nhập làng thời trang ngay lập tức thu hút được nhiều chú ý đến nỗi cô là được xem là người tạo ra xu thế thời trang mới cho thế giới.

"Đẹp", "quyến rũ" và "đẳng cấp" là những từ được dùng để mô tả về bộ sưu tập thời trang đầu tiên của Victoria Beckham. Hơn 20 năm sau khi khởi nghiệp ca sĩ, cô đã trở thành một biểu tượng thời trang với thương hiệu mang tên mình bán tại hơn 100 quốc gia với hơn 400 cửa hàng khắp thế giới.

Ngày 16/9/2020, Victoria Beckham trình diễn một bộ sưu tập lần đầu tiên tại Tuần lễ Thời trang London.. Đế chế thời trang của Victoria mới có thay đổi lớn khi thuê chuyên gia thời trang Paolo Riva về làm giám đốc điều hành hồi tháng 6/2020 và Ralph Toledano về làm chủ tịch hồi tháng 3/2020. Trước đó, tháng 11/2017, công ty này nhận được 30 triệu Bảng (39,3 triệu USD) vốn đầu tư từ Neo Investment Partners và dự định mở thêm nhiều cửa hàng.

Ngoài những hoạt động trong làng thời trang, Victoria Beckham còn học hỏi đầu tư vào nhiều hoạt động kinh doanh, đem lại doanh thu khổng lồ hàng năm. Bà mẹ 4 con cũng là chủ nhân của hai cuốn sách bán chạy trong đó có tự truyện Learning to Fly.

Victoria Beckham trên bìa tạp chí Elle.

Cuối tháng 9/2020, Daily Mail đưa tin Victoria Beckham là ngôi sao có thu nhập cao nhất nước Anh. Nhà thiết kế 47 tuổi và Simon Cowell cùng đứng đầu danh sách với tổng số tiền kiếm được là 34 triệu bảng Anh (tương đương 44 triệu USD). Cụ thể, vợ của David Beckham kiếm tiền từ các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm.

Theo Celebrity Net Worth, khối tài sản của Victoria Beckham hiện vào khoảng 450 triệu USD.

MV 'Wannabe' của Spice Girls

Đỗ Quyên