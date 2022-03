NSƯT Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh từng nộp đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng.

Trong ồn ào dư luận kéo dài hơn nửa năm, 5 nghệ sĩ từng nộp đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Vy Oanh.

Cuối tháng 6/2021, Vy Oanh là nghệ sĩ đầu tiên nộp đơn tố cáo bà Phương Hằng đến Phòng cảnh sát hình sự CA TP.HCM và Cơ quan CSĐT của Bộ Công An.

Theo đó, Vy Oanh tố cáo doanh nhân này có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tin bịa đặt, thông tin sai sự thật nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Cụ thể, cô bị bà Phương Hằng tung tin là "gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia"... bằng nhiều lời lẽ thô tục, phản cảm.

Đồng thời, Vy Oanh thuê luật sư tiến hành kiện dân sự doanh nhân này. Thời điểm đó, Vy Oanh tuyên bố sẽ theo đuổi việc kiện cáo đến cùng dù mất bao lâu.

Tháng 7/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của NSƯT Hoài Linh.

Đại diện Hoài Linh từng trả lời báo chí, bà Phương Hằng liên tục livestream (phát trực tiếp) trên mạng Facebook công kích NSƯT chuyện "ngâm" 14 tỷ đồng tiền quyên góp từ thiện từ tháng 5/2021, kéo dài nhiều tháng. Ngoài ra, doanh nhân này cũng vu khống nhiều nội dung sai lệch về lối sống, đời tư của danh hài. Theo người đại diện, việc bà Hằng tố cáo Hoài Linh "'ngâm' tiền từ thiện và tiêu hàng trăm triệu đồng vào việc riêng" là vi phạm pháp luật.

Tháng 9/2021, Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Trong đơn tố cáo, Đàm Vĩnh Hưng cho rằng thời gian qua, bà Hằng lợi dụng các tính năng của mạng xã hội để phát trực tiếp, thông tin sai sự thật chuyện anh "ăn chặn từ thiện hơn một nửa số tiền 96,8 tỷ đồng, cấu kết mua giải trong chương trình The Voice". Ngoài ra, ca sĩ cũng tố bà Hằng công khai thông tin cá nhân của anh về giới tính, chuyện tình cảm riêng tư với lời lẽ miệt thị, xúc phạm.

Đơn tố cáo nêu: "Hành vi công khai chửi bới người khác của bà Hằng vô cùng nguy hiểm đối với cá nhân tôi nói riêng, đối với toàn thể các anh em nghệ sĩ nói chung và nguy hại đến nhận thức văn hóa của người tham gia mạng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, đang có cái nhìn lệch lạc về các chuẩn mực đạo đức, xã hội".

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm: "Tôi đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật nên chờ bao lâu vẫn chờ. Tôi tin đây là cách tốt nhất để câu chuyện về nghệ sĩ làm từ thiện được giải oan bằng pháp luật”.

Cùng thời điểm, luật sư đại diện vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên nộp 3 bộ hồ sơ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền nhằm tố cáo đồng thời kiện dân sự doanh nhân Phương Hằng. Luật sư cho rằng, bà Hằng có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình.

Cuối tháng 9/2021, CSĐT Công an TP.HCM xác nhận đã nhận đơn tố cáo CEO Công ty Cổ phần Đại Nam từ NSƯT Trịnh Kim Chi. Theo đó, chị tố cáo bị bà Phương Hằng xúc phạm, thóa mạ đời tư; bày tỏ mong muốn pháp luật vào cuộc và đòi lại danh dự cho mình.

Tối 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2 đến ngày 29/4 để phục vụ điều tra.

Từ tháng 5/2021 đến nay, Nguyễn Phương Hằng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam - là cái tên được nhắc nhiều hàng đầu trên mạng xã hội Facebook qua loạt livestream "bóc phốt" giới nghệ sĩ. Bà Hằng "réo" tên Hồng Vân, Hoài Linh, Việt Hương, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên,... cùng hơn 30 nghệ sĩ khác. Điều đáng nói, doanh nhân này liên tục cung cấp thông tin tiêu cực không kiểm chứng về sự nghiệp và đời tư của loạt nghệ sĩ này. Mỗi livestream của bà Hằng thu hút hàng chục đến trăm nghìn người xem.

