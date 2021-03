Nhiều cha mẹ băn khoăn không biết chọn lựa kênh truyền hình nào cho con vừa học vừa chơi trước cơn bão nội dung khó kiểm soát và tiềm ẩn nhiều rủi ro trên Internet thời gian gần đây...

Trước 6 tuổi là giai đoạn phát triển nhanh nhất của não bộ. Đến năm 2 tuổi, trọng lượng não của trẻ đạt 80% so với người trưởng thành. Vì thế, tất cả những hoạt động, nghe nhìn, học tập và vui chơi diễn ra trong độ tuổi này sẽ tác động sâu sắc đến nhận thức và khả năng của trẻ về sau. Trong thời đại bùng nổ nội dung số, giới hạn tiếp cận thông tin đối với trẻ nhỏ trở nên mờ nhạt trên môi trường Internet. Điều này tạo ra một mối nguy cơ lớn khi có không ít phụ huynh giao các thiết bị điện tử cho con làm phương tiện giải trí chủ yếu.

Tham khảo ngay 3 trong số 9 kênh thiếu nhi quốc tế bổ ích trên Truyền hình FPT mà các bậc phụ huynh có thể giúp con vừa học vừa chơi.

BabyFirst- Kênh truyền hình chuyên biệt dành cho trẻ dưới 3 tuổi

BabyFirst là kênh truyền hình trình chiếu 24 giờ đầu tiên hướng đến đối tượng khán giả nhí dưới 3 tuổi. Trong số 90 chương trình thiếu nhi mà đơn vị đang sản xuất, có đến hơn 90% là nội dung “original” - nội dung độc quyền - do nhà đài tự thực hiện tại các studio của mình. Nhờ đó, BabyFirst có sự chủ động rất lớn trong quản trị các nội dung, đảm bảo được chất lượng cũng như tính an toàn cho đối tượng khán giả nhí.

Điều làm nên sự khác biệt của BabyFirst là thời lượng chương trình rất ngắn gọn, chỉ từ 3 đến 5 phút với mỗi chương trình, được trình chiếu liên tục, không bị gián đoạn bởi bất kỳ mục quảng cáo thương mại nào. Khán giả nhí còn yêu thích BabyFirst bởi hình ảnh mang màu sắc tươi sáng, âm thanh vui nhộn và những nhân vật ngộ nghĩnh.

Phim hoạt hình Đôi bạn thân GooGoo và GaaGaa trên kênh BabyFirst.

Một số chương trình nổi bật của kênh BabyFirst có thể kể đến như Color Crew (Biệt đội sắc màu), Clay World (Thế giới đất sét), Đôi bạn thân GooGoo và GaaGaa, Numbers Around the Globe (Con số vòng quanh thế giới), Shapes & Sizes (Hình dáng và Kích cỡ)...

CBeebies - Kênh thiếu nhi được yêu thích tại Anh

Với thế mạnh là kênh truyền hình mầm non của đài BBC, CBeebies được ghi nhận là kênh dành cho thiếu nhi được yêu thích bậc nhất tại Anh. Kênh cung cấp một loạt các chương trình được thiết kế riêng biệt, khuyến khích học tập thông qua các hoạt động thể chất. Với màu sắc tươi sáng, nhân vật thân thiện và nội dung tương tác, CBeebies mang đến trải nghiệm lý thú, lôi cuốn cả các bậc phụ huynh ngồi xuống xem truyền hình cùng con.

Một số chương trình nổi bật của kênh CBeebies có thể kể đến như Octonauts - chương trình khám phá những điều kỳ diệu dưới đáy biển, được thực hiện với sự hỗ trợ của các nhà hải dương học; Hey Dugee - lớp học hoạt hình vui nhộn dành cho lứa tuổi mầm non, khuyến khích học tập thông qua vui chơi cùng bạn bè; Maddy's Do You Know giải thích cách thức vận hành của thế giới xung quanh dành cho những bộ óc tò mò…

Serie phim hoạt hình The Numtums trên kênh CBeebies.

Trong số đó, được biết đến nhiều nhất là The Numtums. Đây là loạt phim hoạt hình chủ yếu dành cho lứa tuổi mẫu giáo, với nội dung giúp các bé làm quen với các con số. Nhân vật trong The Numtums là mười chú thú ăn kiến numbat được đánh số trên bụng theo thứ tự tăng dần từ 1 đến 10. Với thời lượng 13 đến 15 phút mỗi tập, chương trình tập trung vào một con số duy nhất. Thông qua các hoạt động như đếm trái cây, chích nổ số lượng bong bóng, tìm con số ẩn giấu…, mỗi tập phát sóng giúp trẻ học hỏi nhanh về số đếm và từng bước làm quen với toán học cơ bản.

BabyTV - Kênh thiếu nhi tập trung phát triển tư duy của trẻ

Ra mắt lần đầu tiên tại Israel vào năm 2003, BabyTV là kênh truyền hình 24/7 dành cho trẻ em từ mầm non, hiện thuộc sở hữu của FOX Networks. Với đội ngũ sản xuất gồm nhiều chuyên gia nội dung và nhà tâm lý học trẻ em, BabyTV đã tạo ra hơn 60 sê-ri chương trình chuyên biệt dành cho khán giả nhí.

Phim hoạt hình Chị em Billy và BamBam trên kênh BabyTV.

Nếu CBeebies nổi bật vì tính chất khoa giáo chuyên sâu, BabyTV chú trọng hơn đến mục tiêu giải trí và cảm xúc trẻ em. Thông qua các bài hát có tiết tấu vui nhộn, BabyTV còn hướng cho trẻ nhận biết các khái niệm ban đầu như bảng chữ cái alphabet, số, màu sắc và hình dạng… Mỗi chương trình trên BabyTV là một hành trình phong phú với những nhân vật đáng yêu. Các chương trình được yêu thích của BabyTV có thể kể đến như Oliver, Cuddles, Hippa Hippa-Hey, Chị em Billy và BamBam, Bác Henry đói bụng...

Ngoài các kênh quốc tế có nội dung giải trí bổ ích dành cho thiếu nhi có trên Truyền hình FPT, các bậc phụ huynh còn có thể an tâm khi giao điều khiển cho con với tính năng Giám sát trẻ em. Tính năng này giúp thiết lập thời gian mà các con được phép giải trí, đồng thời giúp các bậc phụ huynh giới hạn các kênh nội dung, các ứng dụng không phù hợp với độ tuổi của trẻ.

BabyFirst, CBeebies và BabyTV là 3 trong số 49 kênh truyền hình quốc tế được khai thác trên Truyền hình FPT, đơn vị sở hữu nhiều kênh quốc tế trong mảng dịch vụ IPTV tại Việt Nam. Truyền hình FPT hiện sở hữu gần 200 kênh sóng, trong đó có 70 kênh chất lượng chuẩn HD. Năm 2021, đơn vị giới thiệu gói kênh mới, duy nhất mang tên MAXY. Nằm trong lộ trình nâng cấp toàn diện, tổng thể về sản phẩm và nội dung của Truyền hình FPT, gói kênh MAXY đã được tự động nâng cấp từ ngày 6/2/2021.

