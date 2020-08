Trước khi trở thành MC, Diễm Quỳnh là du học sinh tại Trung Quốc, Anh Tuấn là nghệ sĩ chơi Cello, cuộc đời họ chưa từng có lát cắt giao nhau.

“Bà Tẩu” theo như bật mí riêng của Anh Tuấn chính là xuất phát từ thuật ngữ “tẩu hỏa nhập ma” bởi sự yêu nghề, say nghề đều ở mức ngoại hạng của người này. Cô chính là NSƯT Bùi An Ninh, một trong những Nữ đạo diễn đầu tiên của Văn nghệ VTV có sức làm việc kinh người: êkip của cô Ninh có lúc chỉ có 8 người nhưng phải sản xuất 19 chương trình trong 1 tuần, 76 chương trình trong một tháng.

Đạo diễn Bùi An Ninh và Anh Tuấn, Diễm Quỳnh

Xuất hiện trong chương trình Quán Thanh Xuân tháng 8 có chủ đề “Bật tivi tìm ký ức” bởi vì dịch COVID-19 mà không thể truyền hình trực tiếp như thường lệ, “Bà Tẩu” “điệu” hơn hẳn so với hình ảnh thật trong trí nhớ của nhiều phóng viên nhà đài. Diễm Quỳnh, Anh Tuấn trông thấy “Bà Tẩu” thì một hai gọi mẹ Ninh vô cùng thân thiết. Diễm Quỳnh bật mí là chính vì nhờ “mẹ Ninh”- người sếp trực tiếp se duyên dắt mối, chị và MC Anh Tuấn mới có dịp làm việc, kết bạn và ăn ý với nhau đến tận giờ.

Đạo diễn Bùi An Ninh kể: lần đầu gặp Diễm Quỳnh, chị mới chỉ là du học sinh tại Trung Quốc và có vẻ bề ngoài hệt một cô gái Tàu. Còn MC Anh Tuấn chính là “cứu tinh” của “Bà Tẩu” vì “giỏi tiếng Anh, yêu người nước ngoài nên nhờ Tuấn tôi hiểu biết thêm về nhiều ca khúc nổi tiếng thế giới thời đó”.

Bật mí những bí mật của nhà đài

Một kỷ niệm thú vị “mẹ Ninh” kể: Lúc đó Tuấn là nghệ sĩ Cello, để búi tóc rất dài. Nhưng muốn làm MC trên chương trình chính thống thì phải cắt tóc. Không ai bắt cậu ấy cắt được. Bố không, mẹ không. Tôi mới bảo: con ơi, thế MTV nó bảo con cắt tóc có được không (lúc đó VTV bắt đầu giới thiệu MTV tại Việt Nam), cậu mới đồng ý. Chính tôi đưa Tuấn ra Hà Trung cắt tóc, nhìn từng lọn tóc dài rơi xuống đất, cậu ấy không dám khóc trước mặt tôi, sau đấy mới ngồi chảy nước mắt vì tiếc”.

Còn Diễm Quỳnh, giai đoạn đầu mới chỉ là cộng tác viên của VTV. Chị kể: từ Trung Quốc về chưa biết Đài truyền hình là gì, đến Đài cộng tác nghe các bạn hỏi hôm nay chị đến lên hình à, nghe chữ lên hình còn không hiểu là gì. Sau mới biết là quay để lên tivi.

Cặp đôi ăn ý

Khi đó, vì khó khăn và do yêu cầu lên hình không lặp lại, Diễm Quỳnh thường xuyên phải mượn áo của mẹ chồng để diện trước ống kính. Đích thân đạo diễn Bùi An Ninh còn dẫn chị và một số MC trẻ khác lên chợ Hôm mua vải và đến nhà may nhân bản hàng chục chiếc váy họa tiết sặc sỡ khác nhau để lên hình. Trong trí nhớ của hai MC được coi là “đẹp đôi nhất nhà đài”, sự gặp gỡ, kết bạn và cộng tác ăn ý của họ là nhờ công kết nối của mẹ Ninh. Hai người thân nhau nhờ cùng làm MC ở VTV, gần như đi đâu cũng có nhau khiến rất nhiều khán giả tưởng nhầm Diễm Quỳnh – Anh Tuấn là vợ chồng. Nhiều lần, Anh Tuấn ra ngoài, có người còn chặn hỏi: sao không đi với Diễm Quỳnh? Anh cười bảo: Diễm Quỳnh về nhà Diễm Quỳnh rồi, em về nhà em, bọn em không phải là một cặp!

Các thế hệ phóng viên của VTV

Một chi tiết chưa từng công bố về người chồng bí ẩn của Diễm Quỳnh theo “Bà Tẩu” chính là: một hôm đẹp giời Quỳnh dẫn chồng đến nhà tôi chơi. Ngồi đúng hai tiếng, chồng nó hỏi đủ thứ chuyện. Tôi mới bảo: Thế là anh đi tuyển sếp cho vợ hay đi xin việc cho vợ? Chồng Quỳnh bảo: vâng, cháu đi tuyển sếp cho vợ. Ngày mai bọn cháu sẽ từ chối Bộ Ngoại giao, từ chối ĐH Quốc gia, để vợ cháu làm truyền hình với cô.

Với chủ đề "Bật tivi tìm ký ức " chương trình Quán Thanh Xuân tháng Tám sẽ là một chuỗi những kỷ niệm về buổi đầu của thế hệ những chương trình truyền hình đầu tiên, những ký ức đầu tiên của những lớp khán giả đã yêu thương và ở bên Truyền hình Việt Nam suốt 50 năm qua.

Chương trình được phát sóng vào 20h30 ngày 23/8/2020.

Theo Tiền Phong