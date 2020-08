Trong ''Ca sĩ ẩn danh'' tập 2, Carol Thủy nghẹn ngào chia sẻ biến cố lớn nhất đời mình là lập gia đình. Những ngày sống trong cuộc hôn nhân đó đối với cô như bị giam cầm vì chồng hành hạ.

Clip Carol Thủy bật khóc kể lại biến cố hôn:

Bất ngờ xuất hiện trong tập 2 chương trình Ca sĩ ẩn danh, Carol Thủy khiến nhiều người thương cảm, xót xa vì hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều đau khổ sau khi lấy chồng ngoại quốc.

Carol Thủy bất ngờ tham gia chương trình Ca sĩ ẩn danh.

Thập niên 90, cô là một trong những ca sĩ nổi tiếng trên thị trường nhạc Việt. Nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi chất giọng dày, khàn và phong cách biểu diễn cá tính. Thời điểm đó, Carol Thủy được nhiều bầu show săn đón, được khán giả yêu thương, ưu ái gọi “nữ hoàng nhạc rock”.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định lập gia đình, sang Pháp định cư cùng chồng Tây năm 1997. Với mong muốn tìm lại người cha thất lạc của mình và chu toàn cho gia đình, cô ca sĩ trẻ bỏ hết hào quang, rời xa quê hương đến một miền đất lạ.

“Ra đi lúc còn 28 tuổi ngày trở về tôi đã 42 tuổi rồi. Khi gặp lại, nhiều đồng nghiệp bất ngờ vì tôi đã thay đổi và xuống dốc nhiều, có người vẫn thương yêu, có người quay lưng. Tuy nhiên, điều buồn nhất của tôi là không được theo đuổi đam mê ca hát”, Carol Thủy nghẹn ngào chia sẻ. Nữ ca sĩ cho hay khoảng thời gian rời xa quê hương là chuỗi ngày thất bại, không điều gì diễn ra theo đúng ý nguyện của cô.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào kể những biến cố trong đời trước nhiều đồng nghiệp, khán giả.

Nói về cuộc hôn nhân với người chồng ngoại quốc, Carol Thủy xúc động: “Biến cố lớn nhất với tôi là lập gia đình. Tôi lấy chồng Tây nhưng phải sống trong cảnh ''chồng chúa vợ tôi''. Là người đàn bà bị hành hạ, tôi quyết tâm phải ra đi, nếu không sẽ bị giam cầm mãi mãi. Khi đi, tôi không thể dắt 2 con theo cùng. Chồng dùng con để kéo tôi trở về không được nên đã cắt hoàn toàn liên lạc. Tôi mất tung tích hai con”.

“Nữ hoàng nhạc rock” kể, nhờ mạng xã hội, những năm sau đó cô đã tìm lại được con mình. Trong khoảng thời gian cô bỏ đi, chồng Tây mắc bệnh liên tục hành hạ con gái. Nhờ đi báo công an, hai cô con gái mới được ra ở riêng.

“Ngày tìm được nhau, qua điện thoại, con kêu tôi đừng nói bất cứ điều gì, bởi chúng nhìn thấy và hiểu hết tất cả nỗi đau mà tôi đã phải chịu đựng. Con gái lớn bảo chính vì thương mẹ, muốn cãi và bảo vệ cho mẹ nên quyết định học luật. Giờ con đã trở thành luật sư”, Carol Thủy nói trong nước mắt.

Tuy hiện tại được tiếp tục đam mê ca hát, song Carol Thủy không còn khí chất tự tin, máu lửa như ngày nào. Nhiều cú sốc trong cuộc sống, hôn nhân đã khiến cô không còn được như xưa.

Xa ánh đèn sân khấu nhiều năm, nay được hội ngộ khán giả trong chương trình truyền hình khiến Carol Thủy xúc động.

Trở về Việt Nam sau nhiều năm khổ cực nơi xứ người, người đàn bà 42 tuổi kiếm kế sinh nhai bằng đủ nghề từ cơ khí, làm bao mì gói... mong kiếm được đồng lương ít ỏi.

Carol Thủy kể, mỗi tháng cô nhận được khoảng 2,8 – 3,2 triệu đồng, tháng nào tăng ca mới được 3,5 triệu. Gần 10 năm qua, cô sống lầm lũi, vì không có điều kiện đi hát nên đã giấu tất cả mọi người.

Những lời chia sẻ đẫm nước mắt của Carol Thủy khiến ban bình luận xót xa. NSND Hồng Vân bất ngờ khi biết người em từng diễn cùng sân khấu với mình đã trải qua nhiều biến cố, đau thương.

Nữ nghệ sĩ còn ngỏ ý “trách móc” vì đàn em không mở lời chia sẻ khó khăn mà tự mình chịu đựng. Cùng hàng ghế bình luận, danh ca Phương Dung, Vũ Hà, Kim Tử Long, Dương Triệu Vũ cũng đồng cảm, gửi lời động viên nữ ca sĩ.

Carol Thủy hát "If you go away":



Minh Tuyền