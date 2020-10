Bạch Lan khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã từng dạy Phương Thanh cách ‘gào’ trên sân khấu trong Ca sĩ ẩn danh tập 8.

Clip Bạch chia sẻ:

Xuất hiện trong tập 8 chương trình Ca sĩ ẩn danh, Bạch Lan khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tiết lộ mình là người dạy Phương Thanh cách 'gào' trên sân khấu – nét đặc trưng của giọng ca 'Giã từ dĩ vãng'.

Giọng Bạch Lan vốn khàn, vang, được nhiều đồng nghiệp gọi vui là "nữ ca sĩ có chất giọng đàn ông". Cô được các khán giả, bầu show nhớ đến với phong cách “gào thét” đặc trưng trên sân khấu.

Bạch Lan tiết lộ cô là người dạy Phương Thanh cách gào đặc trưng khi hát.

Thời điểm đó, Bạch Lan và Phương Thanh thường đi diễn cùng nhau. Nữ ca sĩ kể, cô xem Phương Thanh là người em thân thiết. Khi Phương Thanh ngỏ lời nhờ mình chỉ cách “gào” khi hát, cô đã sẵn sàng.

“Lúc diễn tại sân khấu Đại thế giới, Phương Thanh đã xin ban nhạc cho được hát ca khúc I hate myself for loving you nhưng bị từ chối vì ai cũng nói, chỉ Bạch Lan hát được bài này. Nhưng, sau này khi Phương Thanh biểu diễn tại sân khấu khác, khi tôi ngỏ ý hát ca khúc này, tất cả đều khẳng định đó là ca khúc của Phương Thanh”, Bạch Lan hài hước kể.

Bạch Lan là ca sĩ hát được nhiều thể loại nhạc, cô đi hát đến nay khoảng 30 năm. Thời gian đầu, nữ ca sĩ “chiếm sóng” tại hầu hết các vũ trường ở TP.HCM. “Thời đó, mỗi điểm có thể diễn 7 đêm một tuần, nghĩa là ngày nào cũng diễn. Rồi lâu dần còn 4 đêm, 3 đêm, 1 đêm…”, Bạch Lan bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thời mới vào nghề.

Từ ca sĩ, Bạch Lan làm MC, biên tập ca nhạc để mưu sinh.

Nữ ca sĩ kể, không còn show diễn, chị chấp nhận đi hát đám cưới, làm MC tại các sân khấu chương trình hát với nhau. Bạch Lan tâm niệm: “Ai cười cũng không sao miễn là mình vui và kiếm tiền chân chính”. Nét hài hước, duyên dáng khi làm MC của mình đã giúp Bạch Lan có được thiện cảm của các khán giả, đồng nghiệp.

Bạch Lan tâm sự, cô hối tiếc vì lập gia đình sớm và không giữ được mái ấm trọn vẹn. Khi con mới được 2 tuổi, cô và chồng đã ly hôn. Thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống, nữ ca sĩ thậm chí không có tiền thuê nhà.

“May mắn lúc đó, tôi được anh Hoài Linh giúp đỡ, anh trả tiền thuê nhà hàng tháng cho tôi. Phương Thanh cũng hết mình hỗ trợ tôi thời gian đó”, Bạch Lan chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế.

Chính Hoài Linh, Phương Thanh là người giúp cô trong lúc khó khăn, kinh tế eo hẹp.

Cô bộc bạch, nhờ Minh Nhí giúp đỡ, cô bén duyên với nghề biên tập các chương trình ca nhạc. Từ công việc này, nữ ca sĩ có điều kiện trang trải cuộc sống. Không chỉ trả được tiền mướn nhà, cô còn có thể mua được nhà riêng, chăm lo cho con khôn lớn.

Dù xuất phát điểm là ca sĩ, Bạch Lan ngày nay được các khán giả, đồng nghiệp nhớ đến là biên tập ca nhạc. Đi hát nhiều năm nhưng không được khán giả nhớ đến nhiều, cô thừa nhận có đôi chút chạnh lòng.

Cô thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí bởi từng nhiều lần mời họ biểu diễn. Khi Bạch Lan xuất hiện tại sân khấu chương trình, 5 giám khảo đặc biệt gồm NSƯT Kim Tử Long, Thanh Bạch, Minh Nhí, Long Nhật, Dương Triệu Vũ đều vỡ òa. Trong mắt các nghệ sĩ, Bạch Lan là người vui vẻ, hài hước, bất cứ nơi nào cô xuất hiện đều vui vẻ, nhiều tiếng cười.

Bạch Lan hát Trả nợ tình xa:

Minh Tuyền