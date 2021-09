Khi MC đang dự báo thời tiết thì một chú chó bất ngờ xuất hiện trong trường quay và lên hình bất đắc dĩ.

Đây là sự kiện hy hữu xảy ra trong một chương trình dự báo thời tiết trực tiếp ở Canada tuần trước. MC thời tiết Anthony Farnell đang say sưa dẫn chương trình thì chú chó tên Storm của anh bất ngờ xuất hiện cùng anh ở trường quay và thu hút mọi sự chú ý.

Ngay khi clip được Global News chia sẻ, nó đã gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thích thú vì sự xuất hiện của vị khách không mời này cũng như cách phản ứng vô cùng đáng yêu của MC.

Vì là bản tin trực tiếp nên Anthony Farnell vẫn tiếp tục dẫn còn ê kíp sản xuất không can thiệp mà để Storm tự do đi lại phía trước màn hình xanh. Chú chó do đi tìm thức ăn nên đã lang thang ở trường quay mà không biết mình lọt vào ống kính chương trình trực tiếp.

Nhiều người dành lời khen cho sự xử trí chuyên nghiệp của MC vì anh không hề lúng túng mà tiếp tục dẫn như không hề có sự tồn tại của Storm để chú chó không hoảng loạn mà quấy phá.

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, Storm đã gây bão trên mạng xã hội và thậm chí có cả tài khoản Instagram riêng mang tên @stormtheweatherdog (Storm-chú chó thời tiết).

Khán giả của chương trình Global Toronto không xa lạ với Storm vì Anthony Farnell thường xuyên cho nó theo khi đi làm bởi không muốn Storm ở nhà một mình. Chỉ như vậy anh mới yên tâm làm việc cả một ngày dài mà không phải lo lắng vì thú cưng của mình ở nhà.

Năm 2021, Storm cũng đã xuất hiện trong bản tin trực tiếp buổi sáng cũng của Global Toronto.

Quỳnh An