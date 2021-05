Sau cuộc thi, Ngân Thảo chỉnh sửa răng và có sự thay đổi về ngoại hình. Hôm 8/5, cô và bạn trai tổ chức lễ đính hôn tại An Giang. Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên buổi lễ được tổ chức nhỏ gọn, ấm cúng, chỉ bao gồm thành viên trong gia đình. Chia sẻ với Zing về người bạn đời, Ngân Thảo tiết lộ: "Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc với những gì đang có. Mọi thứ đến đúng như những gì tôi mong muốn".