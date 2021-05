Đỗ An và Quốc Thiên biến đêm chung kết trở thành một minishow qua việc hát đối các ca khúc: Bây giờ tháng mấy, Gửi gió cho mây ngàn bay, Circus of life, A whole new world, Never enough. Đến ca khúc Heal The World, sự xuất hiện của tất cả các thành viên còn lại trong team Quốc Thiên như diễn viên Diệp Bảo Ngọc, vũ công Đình Lộc cùng stylist Hoàng Ku cùng hòa giọng như vẽ lại những kỷ niệm đẹp đã cùng nhau trải qua.

Giám khảo Mỹ Lệ đánh giá cao về tiết mục: Tiết mục này hấp dẫn từ đầu đến cuối, nó vừa mang tính giải trí mà nó vừa mang tính nghệ thuật”. NSƯT Thành Lộc cho rằng: “Các bạn đã không biến đêm chung kết này thành cuộc thi của các bạn nữa mà nó chỉ là cuộc chơi thôi”. Ca khúc giành về 2 điểm 10 tuyệt đối từ giám khảo khách mời.