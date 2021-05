Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết: “Đây là tiết mục mang lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong cả hành trình vừa rồi của Đỗ An”. Với anh, khi Đỗ An kết hợp cùng Quốc Thiên và một giọng ca nữ nội lực như Orange mang lại những cảm xúc khác biệt. Sự thông minh và bản lĩnh sân khấu của Đỗ An đã giúp anh biến “bất lợi thành một lợi thế rất lớn" và giành được điểm 10 cho tiết mục mở màn.