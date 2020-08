Trong khoảng 3 thập kỷ, truyền hình quốc tế xuất hiện hàng trăm chương trình mai mối, hẹn hò. Tuy nhiên, có rất ít đôi tình nhân còn gắn bó bên nhau sau khi show kết thúc.

Thật khó để đếm được có bao nhiêu chương trình hẹn hò, ghép đôi nam nữ trên thế giới. Trong vòng 3 thập kỷ, có hàng trăm chương trình mai mối tình yêu xuất hiện trên màn ảnh từ Âu sang Á. Nhưng không nhiều cặp nam nữ từng nên duyên trong show có thể gắn bó lâu dài.

"Bạn có thể tìm được tình yêu vĩnh cửu nhờ show truyền hình không?", phóng viên Tierney Bricker của E!Online mở đầu bài viết vào tháng 6/2018 về tỉ lệ thành công của mai mối qua game show.

Cùng với bài viết, Bricker đưa ra số liệu thống kê của 5 show hẹn hò gồm Are You The One?, Married At First Sight, The Bachelor, The Bachelorette và Bachelor in Pardadise.

Phóng viên Tierney Bricker của E!Online đưa ra số liệu về tỉ lệ thành công của 5 show hẹn hò. Ảnh: E!Online.

Theo đó, chỉ 7 trong tổng số 60 cặp từng xuất hiện tại Are You The One? lựa chọn ra về cùng nhau. Tỉ lệ này với Married At First Sight là 4/18, của The Bachelor là 3/21 và Bachelor in Paradise là 3/12. The Bachelorette có tỉ lệ cao nhất, lên tới 50% số đôi từng tham dự.

Tuy nhiên, không phải tất cả những cặp trên đều đi đến cái kết viên mãn. Họ đồng ý ra về cùng nhau sau show truyền hình, nhưng không có gì đảm bảo các cặp trên sẽ gắn bó dài lâu.

Khi tra cụm từ "dating game show" trên Wikipedia, một bảng thống kê với 69 kết quả hiện ra. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số show lấy chủ đề tình yêu, mai mối từng xuất hiện ở Mỹ và thống kê được dừng lại ở thập niên 2000.

Nếu tính tới năm 2020, số lượng show hẹn hò chỉ riêng tại Mỹ được cho là đã vượt mốc 100. Mỗi chương trình thường xuất hiện từ vài ba đến hàng chục cặp nam - nữ tham dự.

Trong số những show trên, chỉ có khoảng 10 cặp vẫn còn gắn bó, hạnh phúc. Trang Digital Spy từng chỉ ra một số cặp tiêu biểu như Ashley Hebert và J.P. Rosenbaum của The Bachelorette (kết hôn năm 2012 và có 2 con), Trista Rehn và Ryan Sutter của The Bachelorette (kết hôn năm 2003, có 2 con), Alex Tatham và Sue Middleton (Blind Date), Olivia Buckland và Alex Bowen (Love Island), Jemma Simpson và Edd Rodgers (Dinner Date) hay Gemma Gordon và Gavin Ellis (Take Me Out).

Tính cả các show truyền hình ở Anh, Đức, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, số lượng cặp tình nhân nên duyên sau khi tham dự chương trình hẹn hò chỉ khoảng vài chục, chưa tới 100 đôi. So với số lượng show hẹn hò từng được sản xuất, tỉ lệ thành đôi được cho là quá thấp.

Ashley Hebert và J.P. Rosenbaum là cặp vợ chồng hiếm hoi nên duyên sau khi tham gia The Bachelorette. Ảnh: IGNV.

Kịch bản có sẵn, ê-kíp sản xuất và máy quay bủa vây

Show hẹn hò bắt đầu xuất hiện từ năm 1965 và bùng nổ trên truyền hình vào đầu thập niên 1990. Ba thập kỷ trôi qua, từ Âu sang Á, có đến hàng trăm show hẹn hò xuất hiện rồi biến mất không để lại dấu vết.

Tạp chí Variety từng nhận định về sự bùng nổ của show hẹn hò: "Trên tivi, tình yêu có ở khắp nơi". Và tất nhiên, đã lên truyền hình, điều kiện tiên quyết là phải có kịch bản và ê-kíp sản xuất.

Với những show mang tính chất đối thoại như Take Me Out, The Dating Game hay được cho là ít sự can thiệp của ê-kíp nhất, chẳng hạn Too Hot To Handle, chương trình vẫn bắt buộc phải chạy theo kịch bản. "Không chương trình nào có thể lên sóng mà không có kịch bản. Show có được gắn mác 'thực tế' hay không nằm ở chỗ kịch bản lên chi tiết đến mức nào mà thôi" - một biên kịch game show truyền hình có tiếng của showbiz Việt khẳng định với Zing.

"Ngoài kịch bản, các thước quay còn phải trải qua quá trình chỉnh sửa, biên tập kỹ càng theo ý của nhà sản xuất trước khi lên sóng. Điều bạn thấy và tưởng là 'thực tế' chưa chắc đã là toàn bộ sự thật", một người làm trong ngành truyền hình chia sẻ.

Maya Benberry - người chiến thắng show Catching Kelce - tiết lộ tổ sản xuất đã chỉnh sửa video, biến cô thành nhân vật phản diện. Ảnh: E!Online.

Maya Benberry - cô gái chiến thắng show hẹn hò Catching Kelce (2016) - là một trong những người hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa thực tế với cảnh được đưa lên màn ảnh. Trong chương trình, cô và nhiều thí sinh khác có nhiệm vụ giành được tình cảm của ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce. Giữa dàn thí sinh nữ, Benberry được chọn đóng vai phản diện.

Khi Kelce chọn Benberry là người anh có cảm tình nhất, khán giả theo dõi chương trình rất tức giận, cho rằng đơn vị sản xuất cố tình dàn xếp kết quả để cô gái ác nhất, gây nhiều "drama" nhất show chiến thắng.

Nữ thí sinh chịu nhiều chỉ trích và bị mô tả là “nàng da đen luôn tức giận và tiêu cực”. Khán giả thậm chí miệt thị màu da và gửi tin nhắn dọa giết Benberry. Trước làn sóng chỉ trích, Benberry giải thích rằng nhà sản xuất đã cắt ghép các cảnh quay, lời nói của cô, khiến cô trở thành người xấu. "Thực tế tôi không phải người như vậy", cô nói.

Với các chương trình hẹn hò toàn ngôi sao tham gia như ở Hàn Quốc, vấn đề kịch bản và chỉnh sửa càng được đặt nặng. We Got Married, Mnet Scandal, My Ear's Candy hay Romantic & Idol là những show hẹn hò có sự góp mặt của hàng chục ngôi sao, mỗi cặp tình nhân giả tưởng đều được chuẩn bị đội ngũ biên kịch, đạo diễn hình ảnh riêng.

Trong We Got Married, các cặp sao Hàn diễn cảnh yêu đương, thân mật trước sự chứng kiến của hàng chục người của ê-kíp sản xuất. Ảnh: Twitter.

Khán giả xứ kim chi từng đặc biệt yêu thích We Got Married, thậm chí liên tục bày tỏ mong muốn các cặp sao như Nickhun - Victoria, Jo Kwon - Gain, Jung Yong Hwa - Seo Hyun (SNSD), Yook Sung Jae (BtoB) - Joy (Red Velvet)... tuyên bố hẹn hò ngoài đời thật.

Nhưng khán giả cũng nhanh chóng từ bỏ mong muốn trên sau khi xem ảnh hậu trường của các chương trình hẹn hò dành cho ngôi sao. Dù đóng cảnh nắm tay đi dạo hay ôm nhau thân mật, vẫn luôn có tổ sản xuất 20-30 người chĩa máy quay, hắt sáng và chỉnh sửa lớp trang điểm thật hoàn hảo cho các nghệ sĩ nổi tiếng.

"Tôi e là chẳng ai nảy sinh tình cảm thật sự với nhau khi tham gia chương trình đâu, nhất là khi họ luôn bị vây quanh bởi hàng chục nhân viên và rất nhiều máy quay, thiết bị. Họ chỉ đơn giản là đang diễn, đang làm việc", một khán giả nhận xét trên Pann. Ý kiến nhận được hàng nghìn lượt "like" đồng thuận.

"Ngay cả với những chương trình không có người nổi tiếng tham gia thì ê-kíp vẫn có kịch bản cho người chơi đầy đủ. Bởi nhìn chung chương trình hẹn hò phải đi theo concept, tựa như đang xem phim, không có ngoại lệ", phóng viên Park Jin Man của tờ Hankook Ilbo trả lời Zing.

Rủi ro từ tình yêu trên sóng truyền hình

Bất chất chấp những ồn ào về hậu trường sản xuất hay đời tư thí sinh, show hẹn hò chưa bao giờ hết ăn khách. Theo thống kê của Peer Logix, chỉ tính đến tháng 5, lượng người xem chương trình hẹn hò tại Mỹ đã tăng 23% so với tháng 12/2019.

Không chỉ người xem tăng, người nộp đơn đăng ký tham dự chương trình mai mối, hẹn hò cũng chưa bao giờ giảm bớt, thậm chí còn có tăng mạnh theo sự nở rộ về số lượng của các show.

Lý giải về vấn đề nam thanh nữ tú vẫn "đâm đầu" vào show hẹn hò, ngay từ năm 2018, Tierney Bricker đã viết: "Thời đại của chúng ta có nhiều khó khăn trong việc hẹn hò, như người chơi của The Bachelor hay Married At First Sight thường chia sẻ. Họ cho rằng cơ hội tìm được tình yêu trước ống kính máy quay cũng tương đương với tỉ lệ tìm được 'nửa kia' khi quẹt phải trên ứng dụng hẹn hò. Nhưng những đôi tình nhân từ show thực tế có bền vững?".

Bất chấp tai tiếng bủa vây, người theo dõi cũng như thí sinh đăng ký tham gia show hẹn hò vẫn tăng mạnh theo từng năm. Ảnh: Pinterest.

Thực tế, giới trẻ phải đối mặt với không ít rủi ro khi chấp nhận hẹn hò với người chỉ vừa gặp gỡ khi quay show trong vài tiếng hoặc vài ngày. Rủi ro lớn nhất có thể là bị ê-kíp sản xuất hay đối phương lừa gạt, lợi dụng.

Ví dụ tiêu biểu nhất có thể kể tới chương trình Temptation Island (2001). Taheed Watson và Ytossie Patterson - hai thí sinh trong chương trình - là vợ chồng và đã có con. Hai người không biết Temptation Island là chương trình thử thách dành cho người độc thân nên đã đăng kí tham gia.

Sau khi phát hiện, tổ sản xuất đã đăng tải đoạn video về việc loại bỏ Watson và Patterson, trong đó có nhiều lời nói mang tính xúc phạm. Chịu nhiều tổn thương do chương trình mang lại, Patterson quyết định kiện nhà sản xuất Temptation Island tội phỉ báng.

Hoặc với Joe Millionaire (2003), 20 cô gái đã bị nhà sản xuất lừa gạt về xuất thân của nam chính Evan Marriott. Dù khán giả được thông tin ngay từ đầu nhưng các thí sinh nữ hoàn toàn không hay biết sự thật. Có ý kiến cho rằng cú lùa của nhà sản xuất show Joe Millionaire kém văn minh và có phần độc ác.

Bên cạnh đó, cũng có những rủi ro nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn ngộ nhận về tình yêu hay hiểu sai về bạn chơi. Harry Jowsey chia sẻ anh từng nhận ra bản thân không hiểu về bạn gái Francesca Farago - người cùng tham dự Too Hot To Handle với anh.

“Lúc đó tôi nhận ra một con người mới của bạn gái mình. Cho đến khi Francesca đến Australia thăm tôi, tôi đã đề nghị chia tay. Đó là lần đầu chúng tôi chia tay, nhưng khi ấy chưa thể công khai nên các bạn không biết”, thí sinh Too Hot To Handle kể lại.

Harry Jowsey thừa nhận anh không hiểu hết về Francesca Farago - người cùng tham gia Too Hot To Handle. Ảnh: Netflix.

(Theo Zing)