Thông tin "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng sẽ "cầm trịch" chương trình Ai là triệu phú bắt đầu từ số đầu tiên của năm 2021 khiến nhiều người cảm thấy thú vị.

Theo đạo diễn Diệp Chi, Đinh Tiến Dũng sẽ xuất hiện ngay ở số đầu tiên của Ai là triệu phú phát sóng vào 20h30 ngày 5/1 trên VTV3. Đây là gương mặt đã được nhóm sản xuất của VTV3 và các chuyên gia Sony Pictures - đơn vị nắm bản quyền phiên bản gốc Who Wants To Be A Millionaire "chọn mặt gửi vàng" sau đợt casting gần nhất.

Đinh Tiến Dũng trong hậu trường ghi hình "Ai là triệu phú" năm 2021.

Ê-kíp sản xuất chương trình hy vọng, với tài ăn nói, sự thông minh, dí dỏm và vốn kiến thức của mình, "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng sẽ mang lại một luồng gió mới cho chương trình sau gần 16 năm phát sóng.

Chia sẻ trên fanpage chính thức, "Giáo sư Xoay" bày tỏ: "Năm mới mình nhận việc mới. Hỏi đáp ra tiếng cười mãi rồi, giờ chơi hỏi đáp mà ra tiền. Ông bà nào thích làm triệu phú thì gặp mình. Tối 5/1 này mình lên sóng, xin hé lộ là người chơi đầu tiên của mình cực cực thú vị, còn đến được câu bao nhiêu thì cả nhà xem mới biết".

Anh cũng cho biết thêm: "Để có thể hoàn thành tốt vai trò của mình, tôi phải xem đi xem lại các tập phát sóng trước của những người tiền nhiệm để học hỏi. Tuy nhiên, bản thân tôi nhận thấy mình cũng có nhiều lợi thế hơn hai người tiền nhiệm vì trẻ hơn anh Lại Văn Sâm và nhiều tóc hơn anh Phan Đăng", Đinh Tiến Dũng hài hước nói.

Đạo diễn Diệp Chi cũng hé lộ, Ai là triệu phú năm 2021 có nhiều thay đổi mới mẻ. Kể từ 5/1, chương trình sẽ phát sóng với bộ nhận diện thương hiệu mới có tông màu chủ đạo là tím đậm. Đây là sản phẩm được thực hiện bởi đội ngũ của Sony Pictures Television từ Anh quốc, nơi đang nắm giữ bản quyền quốc tế của chương trình "Who Want To Be A Millionaire". Một hệ thống gồm 8 máy tính mới, cài đặt sẵn phần mềm bản quyền của chương trình cũng đã được chuyển từ Anh về Việt Nam và được nhân sự của VTV cài đặt online dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia nước ngoài.

Kế hoạch này lẽ ra đã được triển khai từ hồi đầu năm 2020, các chuyên gia trực tiếp sang Việt Nam tiến hành song do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên kế hoạch phải lùi lại và các công đoạn buộc phải tiến hành theo hình thức online. Quá trình làm việc diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2020 khi nhóm sản xuất của VTV3 bắt tay vào ghi hình đợt đầu tiên cho loạt chương trình phát sóng đầu năm 2021.

Sân khấu quen thuộc hơn 15 năm qua của Ai là triệu phú có sự thay đổi mới mẻ hơn với chiếc màn hình hiển thị logo kích cỡ lớn, chuyển động, mang lại hiệu ứng thị giác sinh động. Thiết kế này đã xuất hiện trong nhiều phiên bản Ai là triệu phú của các nước như Anh, Chi Lê, Hà Lan…

Hai người chơi đầu tiên của "Ai là triệu phú" năm 2021 là travel blogger nổi tiếng Trần Đặng Đăng Khoa và Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung.

Người chơi đầu tiên của năm mới là Travel Blogger nổi tiếng Trần Đặng Đăng Khoa, người đã có 1111 ngày chu du thế giới bằng xe máy, qua 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vốn kiến thức và những trải nghiệm đầy đặn trên các cung đường liệu sẽ giúp Đăng Khoa chinh phục được câu hỏi số bao nhiêu, đó là điều mà khán giả sẽ rất tò mò.

Cũng trong đợt ghi hình đầu tiên này đã đón một người chơi đặc biệt khác, đó là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung.

Trong lịch sử phát sóng, cho đến nay vẫn chưa có người chơi nào vượt qua được câu hỏi số 15. Người có thành tích cao nhất đến thời điểm hiện tại là một kỹ sư xây dựng có tên là Lê Anh.

Trong chương trình ngày 9/9/2008, Lê Anh đã vượt qua được câu số 14, đi tiếp đến câu 15 và không chắc chắn ở câu trả lời nên chọn phương án dừng cuộc chơi (dù đáp án anh suy luận là chính xác).

(Theo Dân trí)