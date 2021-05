Trong chương trình "The me you can't see" vừa lên sóng, Lady Gaga tiết lộ việc mình từng mang thai năm 19 tuổi do bị cưỡng hiếp. Sau đó, ca sĩ đã đi phá thai.

Trong tập lên sóng ngày 21/5 (giờ địa phương), Lady Gaga nói trong nước mắt: "Khi ấy, tôi mới 19 tuổi và bắt đầu bước vào ngành công nghiệp âm nhạc. Một gã nhà sản xuất đã yêu cầu tôi cởi quần áo ra. Tôi đã nói không và rời đi. Nhưng chúng dọa sẽ tiêu hủy toàn bộ sản phẩm âm nhạc của tôi. Và chúng không dừng lại, không ngừng chất vấn tôi.

Tôi cứ như đông cứng lại và thậm chí không nhớ nổi điều gì. Đầu tiên, tôi cảm thấy đớn toàn thân, sau đó cả người tôi trở nên tê dại. Tôi đã ốm trong suốt nhiều tuần sau đó. Tôi nhận ra sự đau đớn này giống hệt như lúc gã producer đó cưỡng hiếp rồi bỏ mặc tôi mang thai trong một xó xỉnh gần nhà cha mẹ tôi vì tôi ốm yếu và không ngừng nôn mửa. Tôi đã bị nhốt trong studio đó để lạm dụng suốt nhiều tháng trời...".

Lady Gaga khóc ngay cả khi sự việc đau lòng đã trôi xa nhiều năm.

Lady Gaga không nêu đích danh nhà sản xuất âm nhạc đó vì không muốn gặp lại tên này lần nào nữa. Ca sĩ cảnh báo rằng nền công nghiệp âm nhạc Mỹ rất nguy hiểm và có nhiều kẻ xấu. Quá khứ bị hiếp dâm khiến cô đau đớn, mệt mỏi, mất nhiều năm sau cô mới dám gặp bác sĩ và được điều trị tâm lý. Chính ám ảnh này khiến ca sĩ nổi loạn trong những năm đầu sự nghiệp. Lady Gaga nhiều lần nghĩ đến việc tự tử, không ngừng tự hành hạ bản thân do mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Cô khuyên những người gặp vấn đề tâm lý nên kiên nhẫn với bản thân hơn cũng như hãy mở lòng với người khác.

Đây không phải lần đầu Lady Gaga tiết lộ về nỗi đau quá khứ. Năm 2014, trong một sự kiện, Lady Gaga cho biết cô từng bị xâm hại tình dục bởi một người đàn ông quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. Sau sự kiện đó, cô đã mãi mãi thay đổi, luôn sợ hãi và muốn tránh. Cô sống khép mình và không kể cho bất kỳ ai vì xấu hổ, thậm chí đôi lúc cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình.

Sau này, khi trở thành một ca sĩ hàng đầu và là biểu tượng Pop đương đại, Lady Gaga đã dùng sức ảnh hưởng mình để truyền cảm hứng đến mọi người. Cô cổ vũ mạnh mẽ những nạn nhân từng trải qua sự việc giống mình hãy lên tiếng tố cáo kẻ xâm hại.

Bên cạnh đó, trong âm nhạc, khán giả cũng tìm thấy những thông điệp tiềm ẩn về nỗi đau của Lady Gaga. Như bài Swine nhắc tới cảm xúc hỗn loạn của một cô gái khi bị một người đàn ông lớn hơn mình 20 tuổi lạm dụng; hay ca khúc Til it happens to you với câu hát nổi tiếng: Till it happens to you, you won't know how I feel (tạm dịch: Chỉ khi điều đó xảy ra với bạn, bạn mới có thể hiểu được cảm giác của tôi ra sao).

Màn trình diễn bùng nổ 'Til it happens to you' của Lady Gaga tại Oscar 2020:

Cẩm Loan