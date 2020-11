Alex Trebek, MC huyền thoại truyền hình Mỹ vừa qua đời hôm 8/11 ở tuổi 80 vì ung thư tuỵ.

Theo CNN, MC Alex Trebek vừa qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian chiến đấu với ung thư. Người đại diện chương trình Jeopardy đã thông báo việc này trên Twitter hôm 8/11: "Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo Alex Trebek đã mãi mãi ra đi thanh thản tại nhà riêng vào sáng nay. Người thân và bạn bè đã ở bên giường bệnh của ông lúc cuối đời. Chúng tôi xin cảm ơn những đóng góp của Alex với chương trình trong suốt những năm qua".

Mặc dù gia đình không tiết lộ rõ về nguyên nhân cái chết nhưng MC Alex Trebek đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 từ tháng 3/2019. Khi biết tin bị bệnh, MC 80 tuổi từng rất lạc quan chia sẽ chiến đấu với bệnh và vẫn sẽ tiếp tục làm việc.

"Cùng với tình yêu và sự cổ vũ của gia đình và bạn bè và những lời cầu nguyện của các bạn, tôi sẽ đánh bại tỉ lệ sống rất thấp của căn bệnh này. Theo như điều kiện hợp đồng, tôi phải tiếp tục dẫn chương trình Jeopardy thêm 3 năm nữa. Vậy hãy giúp tôi giữ vững niềm tin và chúng ta sẽ chiến thắng", ông nói.

MC Alex Trebek qua đời ở tuổi 80.

MC Alex Trebek sinh năm 1940 tại Canada và từng là một phát thanh viên, luận viên thể thao cho đài CBS. Từ năm 1966, ông bắt đầu chuyển hướng dẫn các gameshow truyền hình. Jeopardy là gameshow giải đố nổi tiếng hàng đầu được dẫn dắt bởi ông. Ngoài ra, ông cũng tổ chức các chương trình truyền hình như The Wizard of Odds, Double Dare, High Rollers, Battlestars, Classic Concentration, To Tell the Truth.

Ông được đánh giá là biểu tượng văn hóa trong ngành truyền hình Mỹ và xếp thứ 6 trong danh sách MC gameshow nổi tiếng trên thế giới. Alex Trebek cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim với vai trò khách mời.

MC Alex Trebek khi dẫn gameshow 'Jeopardy'

T.K