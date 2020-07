Phát thanh viên huyền thoại Regis Philbin đã qua đời ở tuổi 88, theo chia sẻ từ gia đình ông vào thứ bảy.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo Regis Philbin yêu quý đã ra đi vào đêm qua vì lý do tuổi tác, khi chỉ còn gần một tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 89 của ông ấy", gia đình ông chia sẻ với trên CNN.

Regis Francis Xavier Philbin sinh ngày 25/08/1931 ở New York. Ông tốt nghiệp ĐH Notre Dame năm 1953 với bằng xã hội học trước khi tiếp tục phục vụ cho lực lượng Hải quân Mỹ.

Philbin bắt đầu sự nghiệp bằng vị trí phát thanh viên cho The tonight show của NBC. Sau đó, ông giữ vai trò host của The Regis Philbin show trước khi tham gia The Joey Bishop show với tư cách là người đồng hành của Bishop.

Sau một thời gian làm việc cho đài địa phương của Los Angeles, Philbin đã trở thành người đồng dẫn chương trình The morning show trên WABC vào năm 1983.

Kathie Lee Gifford sau đó trở thành bạn dẫn của Philbin vào năm 1985. Năm 1988, chương trình được đổi tên thành Live! with Regis and Kathie Lee. Sau 15 năm, Gifford rời ABC nhưng cặp đôi này vẫn giữ quan hệ thân thiết.

Năm 2001, chương trình được đổi tên thành Live! with Regis and Kelly và người đồng hành lúc này cùng ông là Kelly Ripa, trước khi Regis được thay thế bởi cựu cầu thủ bóng bầu dục Michael Strahan vào năm 2011.

Philbin đồng thời giữ vai trò dẫn chương trình nhiều cuộc thi Hoa hậu và các chương trình truyền hình, nổi bật như Ai là triệu phú của ABC.

Philbin được đề cử 37 giải Daytime Emmy trong suốt sự nghiệp và giành chiến thắng 6 giải, đồng thời được trao giải Lifetime Achievement (giải Thành tựu trọn đời) vào năm 2008. Philbin giữ kỷ lục Guinness về số giờ xuất hiện trên truyền hình Hoa Kỳ với hơn 16.700 giờ phát sóng.

Trong một bài tưởng nhớ được đăng lên Instagram, người cùng dẫn chương trình lâu năm của Philbin, bà Kathie Lee Gifford chia sẻ: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn tình yêu tôi dành cho người bạn đáng quý của mình, Regis".

Sau khi Philbin qua đời, khán giả đã dành nhiều lời tưởng nhớ về Philbin phủ đầy các trang mạng xã hội, bao gồm lời nhắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump: "Một trong những nhân vật vĩ đại của lịch sử truyền hình, Regis Philbin đã ra đi ở tuổi 88. Ông là một người tuyệt vời, và là bạn của tôi”.

Larry King chia sẻ một bức ảnh chụp cùng Philbin trên Twitter, gọi ông là "một tài năng xuất chúng".

Philbin kết hôn vào tháng 3/1970 với Joy Philbin, có hai con, Jennifer và Joanna. Ông có một cuộc hôn nhân trước đó với Kay Faylan từ năm 1957 đến năm 1968 và hai con Danny và Amy.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Philbin gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Ông đã trải qua phẫu thuật động mạch vành vào năm 1993, sau đó là ba lần phẫu thuật do các khối u trong động mạch vào tháng 3/2007. Tháng 12/2009, Philbin phải thực hiện phẫu thuật thay khớp hông.

Philbin được chăm sóc bởi hai cô con gái J.J. Philbin và Joanna Philbin, trước khi qua đời.

